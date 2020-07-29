الإعلان رسميًا عن الساعة الذكية Nubia Watch وسماعات الأذن Nubia Red Magic TWS

فاطمة أيت طالب - دبي - بعدما قامت بإزاحة الستار رسميًا عن هاتفها الرائد الأحدث الموجه للاعبين Nubia Red Magic 5S، فقد قامت العلامة التجارية الفرعية Nubia التابعة لشركة ZTE كذلك الآن بإزاحة الستار رسميًا عن الساعة الذكية Nubia Watch، فضلا عن سماعات الأذن اللاسلكية الحقيقية Nubia Red Magic TWS.

وبالنسبة للساعة الذكية، فهي تستعير الكثير من الأشياء من الإسوارة الذكية ZTE Alpha. هي تضم شاشة AMOLED منحنية بحجم 4.01 إنش مع خاصية Always On Display، وزر للتحكم على الجانب من دون الحاجة إلى لمس الشاشة.

وإلى جانب ذلك، تم تزويد الساعة الذكية Nubia Watch الجديدة كذلك بهيكل مصنوع من الفولاذ المقاوم للصدأ والألومنيوم، وتم تزويدها كذلك بحزام مصنوع من الجلد أو السيليكون العادي. وكما هو الحال مع جميع الساعات الذكية الجديدة، فبإمكان Nubia Watch الجديدة توفير ميزات الرياضة والأنشطة المعهودة، كما أنها تدعم بطاقة eSIM مما يعني أنه يمكنها العمل بشكل مستقل تمامًا عن الهاتف الذكي. تشمل الإضافات الأخرى دعم NFC و Bluetooth 5.0 و Wi-Fi.

تأتي Nubia Watch باللون الأسود والأخضر والأحمر، وهي جاهزة للطلب المسبق في الصين. سيتم البدء ببيع هذه الساعة الذكية رسميًا في اليوم الخامس من شهر أغسطس المقبل على الساعة العاشرة صباحًا. وفيما يخص السعر، فهي تُكلف 1799 يوان صيني، وهو ما يُعادل 255 دولار أمريكي إستنادًا إلى أسعار الصرف الحالية، ولكن للآسف ليست هناك حاليًا أي معلومات حول موعد إطلاق هذه الساعة الذكية على الصعيد العالمي.

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أما بخصوص سماعات الأذن اللاسلكية الحقيقية Nubia Red Magic TWS، فهي كما يوحي تصميمها موجهة لمحبي الألعاب كما أنها تأتي مع أضواء RGB، وتصميم يسمح بوضعها داخل الأذن.

وعلاوة على ذلك، فهذه السماعات تأتي مع وضع خاص للكمون المنخفض، ومع ميزة لربطها بلمسة واحدة مع هواتف Nubia. وإلى جانب ذلك، فهي توفر ما يصل إلى 20 ساعة من عمر البطارية وعناصر تحكم حساسة للمس في الجانب.

عمومًا، سماعات Nubia Red Magic TWS الجديدة ستُكلف المهتمين بشرائها 299 يوان صيني، وهو ما يُعادل 42 دولار أمريكي إستنادًا إلى أسعار الصرف الحالي، ولكننا ما زلنا نجهل ما إذا كانت ستشق طريقها إلى الأسواق العالمية أو ما إذا كانت ستبقى حصرية للسوق الصيني.