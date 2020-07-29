شركة Moderna تدخل المرحلة الثالثة من تجربتها للقاح الخاص بفيروس COVID-19

فاطمة أيت طالب - دبي - فيروس COVID-19 هو أحد أسوأ الأوبئة التي رأيناها في العقود الأخيرة. لم يتسبب ذلك فقط في فقدان الناس لوظائفهم، وإفلاس الشركات، ولكنه تسبب أيضًا في إصابة الكثير من الأشخاص بالمرض. هذا هو السبب الذي دفع الشركات والحكومات ومختلف الجهات المعنية للعمل بسرعة لتطوير لقاح للفيروس حتى نتمكن من العودة إلى مستوى ما من الحياة الطبيعية.

الخبر السار هو أن الأمور تسير على نحو جيد على ما يبدو لأن شركة Moderna أعلنت أنها بدأت المرحلة الثالثة من تجاربها للقاح الذي تطوره لفيروس COVID-19. سيتم في هذه التجربة رؤية مدى فعالية اللقاح في الوقاية من الفيروس. حتى الآن، كانت تجارب الشركة ناجحة جدًا، حيث تمكن المرضى الذين تلقوا اللقاح خلال التجربتين الأولى والثانية من تطوير أجسام مضادة للمساعدة في محاربة الفيروس.

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ومع ذلك، فإن التجارب السابقة شملت فقط عينة صغيرة من المشاركين، ولكن في المرحلة الثالثة، من المتوقع أن تشمل ما لا يقل عن 30 آلف متطوع سيتم تجنيدهم عبر 100 موقع بحث في جميع أنحاء الولايات المتحدة. سيُعطى لنصف المشاركين دواءً وهميًا، بينما سيحصل النصف الآخر على اللقاح الفعلي، ولن يعرف المشاركون ولا الباحثون من حصل على الدواء الفعلي ومن حصل على الدواء الوهمي، وهو ما سيجعل التجارب عادلة أكثر.

ويجري تطوير لقاحات لفيروس COVID-19 بسرعات فائقة وغير مسبوقة لإنقاذ الأرواح وإنقاذ الإقتصاد العالمي من الإنهيار. ومع ذلك، هناك سؤال يطرحه نفسه هو إلى متى ستدوم هذه اللقاحات؟ وجدت بعض الدراسات أن الأجسام المضادة التي يطورها المرضى لا تستمر طويلًا، وبالتالي لا يزال هناك الكثير من الأشياء التي يتوجب على الباحثين معرفتها عن الفيروس وطبيعة عمله.