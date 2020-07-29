آبل قد تٌطلق حواسيب iMac جديدة هذا الأسبوع، وفقا لتقرير جديد

فاطمة أيت طالب - دبي - لم تقم شركة آبل بتحديث تشكيلة حواسيب iMac منذ فترة طويلة. لقد سمعنا عن ترقية محتملة، ويبدو أن الترقية التي طال إنتظارها ستحدث هذا الأسبوع. ومع ذلك، قبل أن تشعر بالكثير من الحماسة، فقد تكون هناك بعض الأخبار المخيبة للآمال.

هذا لأنه وفقا للشائعات، هذه الترقية الجديدة لن تجلب معها التصميم الجديد تمامًا الذي سمعنا عنه. بدلاً من ذلك، تشير الشائعات إلى أن شركة آبل ستحتفظ على ما يبدو بالتصميم الجديد كليًا من أجل حواسيب iMac المُزودة بمعالجها الخاص الذي يستند على معمارية ARM. وهذا يعني أن هذه الإصدارات الجديدة القادمة هذا الأسبوع ستحصل على ترقية على مستوى العتاد الداخلي فقط بحيث من المحتمل أن تضم معالجات Intel الأحدث وليس أكثر من ذلك.

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لقد تردد منذ فترة طويلة بأن الترقية قادمة، ويرجع ذلك جزئيًا إلى حقيقة أن شركة آبل لم تقم بترقية iMac منذ أكثر من عام. أيضًا، إذا كنت تتذكر، فقد تمددت أوقات شحن iMac بشكل كبير في وقت سابق من هذا الشهر بحيث أصبح يتعين على العملاء الذين يرغبون في طلب iMac الإنتظار حتى سبتمبر للتوصل بطلباتهم.

وقد دفع هذا البعض إلى الإعتقاد بأن الترقية قد تكون قيد العمل، وهذا هو السبب في أن الشركة تعمل على التخلص من المخزون المتبقي لديها من طرازات iMac الحالية. من الممكن أن تكون جائحة COVID-19 هي السبب وراء التأخير، ولكن سيتعين علينا الإنتظار ونرى، ولكن يرجى التعامل مع كل ما قيل حتى الآن بأقل قدر من الحماسة.