شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مركبة فضائية روسية تكتشف آثارًا محتملة للميثان فى الغلاف الجوى للمريخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - التقطت المعدات الحساسة المثبتة على مسبار المريخ خطوط امتصاص فريدة لم يتم تسجيلها من قبل، واكتشفت المركبة الفضائية الروسية آثارًا محتملة للميثان فى الغلاف الجوى للمريخ، وهو ما قد يؤكد بشكل غير مباشر وجود مختلف أشكال الحياة على الكوكب.

سجل مركب قياس الطيف ACS على متن مسبار المريخ "إكزو مارس" فى وقت سابق، خطوط امتصاص لثانى أكسيد الكربون والأوزون، والتى لم يتم رصدها من قبل فى الفضاء، ولا على الأرض، وفقًا لمقال علمى لمجلةAstronomy & Astrophysics .

ويعد الغرض من المجمع الطيفى هو إجراء دراسة تفصيلية لكيمياء الغلاف الجوى للمريخ، وأدواته الحساسة قادرة على التقاط حتى مكونات صغيرة منه. ولخص العلماء فى استنتاجاتهم نتائج العمل لعام مريخى واحد، أى منذ ربيع عام 2018.

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يعمل مجمع قياس الطيف فى نظام الكسوف الشمسي: الجهاز "ينظر" إلى حافة الكوكب، حيث تشرق أشعة الشمس من خلال الغلاف الجوي، وتمتص الشوائب المختلفة فى الغلاف الجوى بعض الإشعاع، ثم تظهر خطوط الامتصاص فى الجهاز.

وقال العالم الروسى ألكسندر تروخيموفسكى "هذه النتائج تدفعنا بشكل كبير نحو فهم أفضل للمريخ - إلى مستوى أعلى من الدقة وفهم ما يحدث فى غلافه الجوى، بدأ كل شيء بانخفاضات طفيفة فى الإشارة فى موجات بطول محدد فى الأطياف، بعد معالجة أكثر دقة، لم تختف هذه "الموجات"؛ بل على العكس، تم العثور على حوالى 30 خط امتصاص ضعيف، وقد لوحظت هذه الظاهرة على ارتفاع منخفض، أقل من عشرين كيلومترًا ، فوق سطح المريخ".

ويعتقد العلماء أنه تم اكتشاف نطاق امتصاص جديد للنظائر الرئيسية لثانى أكسيد الكربون، بالإضافة إلى ذلك، وللمرة الأولى منذ سنوات عديدة، كان من الممكن رصد وجود كمية صغيرة من الأوزون فى الغلاف الجوى للمريخ. مسألة ما إذا كان الميثان موجودًا فيه لا يزال مفتوحًا.