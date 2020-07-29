شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ناسا تستعد لإطلاق مركبة بريسيرفانس فى رحلة إلى المريخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تستعد ناسا لإرسال مركبة بريسيرفانس الجوالة إلى المريخ فى رحلة طويلة على متن صاروخ ألاينس أتلاس الخامس، وصرحت أن عملية الإطلاق ستكون غدا الخميس فى الساعة 7:50 صباحًا من مجمع الإطلاق 41 فى محطة كيب كرنفال فى فلوريدا، الأمر الجيد أن ناسا تعتزم بث العملية على موقعها لتستمتع بمشاهدتها، إذ ستبدأ التغطية الحية عند السابعة صباحًا بالتوقيت المحلي.

ستبحث مركبة بريسيرفانس الجوالة كسابقاتها عن آثار للحياة السحيقة على سطح الكوكب الأحمر مستخدمةً مجموعة أدوات علمية عالية التقنية، منها رادار يخترق مداه سطح المريخ، بالإضافة إلى مجموعة لأدوات تحليل الطقس و23 كاميرا.

Advertisements

وستحمل المركبة الجوالة حمولةً فريدةً، إذ ستأخذ معها طائرة إنجينويتى العمودية المعدة للمريخ، وهى طائرة دون طيار تعمل بالطاقة الشمسية لا يزيد وزنها عن كيلوجرامين، وستحلق فى رحلات عديدة فوق سطح المريخ لاكتشاف أفضل الطريق لتسلكها بريسيرفانس، وأعلنت ناسا أن فبراير 2021 وقت الوصول المتوقع لوصول المركبة إلى المريخ.

وابتكرت الوكالة عددًا من الطرق حتى تمكن أي شخص أن يشارك في الحدث من المنزل، كما كشفت عن كيفية الانضمام عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وليس فقط الموقع الرسمي، إذ تدعو وكالة ناسا الجمهور للمشاركة عبر الإنترنت من أجل مشاهدة الإطلاق.

كما تستضيف الوكالة الحدث افتراضيًا، وتطلق مرشحات الواقع المعزز الممتعة على تطبيقات الوسائط الاجتماعية، فيمكنك العثور على فلاتر الواقع المعزز من إنستجرام للمريخ، ومجموعات أدوات تعليمية وممتعة للطلاب.