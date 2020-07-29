تكنولوجيا: فيديو فتح الصندوق لساعة سامسونج الذكية المرتقبة Galaxy Watch 3

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - ظهر أول مقطع فيديو يستعرض فتح الصندوق لساعة سامسونج الذكية Galaxy Watch 3 للنموذج المميز بحجم 41مم، والذي يتميز باللون البرونزي.

أوضحت التسريبات التي نشرت حتى الآن تصميم ومواصفات ساعة سامسونج الذكية القادمة Galaxy Watch 3، والتي تنطلق باثنان من النماذج بحجم 45مم و41 مم، واليوم تعود ساعة سامسونج الذكية لجذب الأضواء من جديد في مقطع فيديو يوضح تفاصيل دقيقة حول محتوى صندوق الساعة الذكية.

تستعد شركة سامسونج لإطلاق جيل جديد من الساعات الذكية في 5 من أغسطس بعنوان Galaxy Watch 3، ولقد إستعرض مقطع فيديو نشر عبر TechTalkTV محتوى الصندوق للساعة الذكية والمميزات الرئيسية لواجهة الساعة الذكية، مع تفاصيل أوضح لتصميم ساعة Galaxy Watch 3.

وتظهر ساعة Galaxy Watch 3 الذكية باللون البرونزي مع تصميم جلدي فاخر لسوارة المعصم، حيث أكد مقطع الفيديو على أن الساعة الذكية تأتي بتصميم وبناء مميز عن الإصدار الأصلي من Galaxy Watch.

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كما أوضح مقطع الفيديو أوجه الإختلاف بين ساعة Galaxy Watch 3 والإصدارات السابقة من ساعة Galaxy Watch، وGear S3 Frontier وأيضاً ساعة ابل الذكية Series 4.

أيضاً أوضح مقطع الفيديو برمجيات وواجهة ساعة Galaxy Watch 3 التي تحاكي تقريباً الواجهة المقدمة في الإصدارات السابقة من ساعات سامسونج الذكية، كما إستعرض مميزات متابعة النشاط، وتعقب حالة المستخدم أثناء النوم.

يذكر أن سامسونح تقدم نموذجين من ساعة Galaxy Watch 3 الذكية، كما تدعم الساعة بمعايير IP68 لمقاومة الماء والغبار، أيضاً تأتي الساعة الذكية بطبقة من زجاج Corning Gorilla Glass DX، مع سعة تخزين 8 جيجا بايت، ومستشعر ECG لقراءة تخطيط القلب، مع مستشعر يعمل على إكتشاف سقوط المستخدم.

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