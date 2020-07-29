تطوير برنامج تفاعليّ للحج الافتراضي... شاهدوا الفيديو

وحرم التغير الذي طرأ على هذه الفريضة السنوية، التي تستقطب للسعودية نحو مليوني حاج من أكثر من 160 دولة كل موسم، أعداد هائلة من الناس من أن تحظى بفرصة إتمام الفريضة هذا العام. من هذا المنطلق حصدت فكرة الحج الافتراضي، التي عملت عليها شركة التكنولوجيا الألمانية "Bigitec"، مزيداً من الاهتمام، فطورت برنامجاً تفاعلياً يتيح لمستخدميه الذهاب في رحلة افتراضية للحج، بحسب ما ذكر موقع "euronews".





وقال المدير الإداري للشركة، بلال شبيب: "راودتني الفكرة قبل أكثر من عشر سنوات، أعمل أصلاً في تطوير ألعاب الفيديو وأنا لاعب أعشق هذه الألعاب. في مرحلة ما، كنت أتساءل لماذا لا يوجد شيء يمكنني من خلاله استكشاف ثقافتي وتاريخي". وأطلق على البرنامج اسم "Muslim 3D" ويبدو كألعاب الفيديو، لكنه يهدف إلى أخذ المستخدم بجولة عبر نمط الحياة الإسلامية والتاريخ والطقوس.وقال المدير الإداري للشركة، بلال شبيب: "راودتني الفكرة قبل أكثر من عشر سنوات، أعمل أصلاً في تطوير ألعاب الفيديو وأنا لاعب أعشق هذه الألعاب. في مرحلة ما، كنت أتساءل لماذا لا يوجد شيء يمكنني من خلاله استكشاف ثقافتي وتاريخي". وتم إطلاق البرنامج لأول مرة في كانون الثاني/ يناير من العام الماضي، ومنذ ذلك الحين تم تحميله من قبل أكثر من مليون مستخدم حول العالم، بحسب ما ذكر الموقع.

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