شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: عقد CES 2021 أونلاين بسبب فيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت رجمعية تكنولوجيا المستهلك (CTA) إن CES الذى يعد أكبر معرض عالمى للتكنولوجيا، والذى يقام كل شهر يناير فى لاس فيجاس، سيكون متاحًا عبر الإنترنت فقط فى عام 2021 بسبب المخاوف بشأن جائحة فيروس كورونا، وفى حين أن شركات التكنولوجيا الكبرى مثل Apple و Google لديها أحداث إطلاق منفصلة لمنتجاتها، بينما تستغل الشركات الأصغر هذا الحدث للكشف عن إبداعاتها، إلا أن هذا الحدث كان مكانًا مهمًا لشركات التكنولوجيا والمشترين للالتقاء.

ويعد CES هو أكبر حدث سنوى فى لاس فيجاس وسيكون الإلغاء بمثابة ضربة للمدينة، حيث ترتفع أسعار الفنادق وتزدحم الطرق مع حركة المرور خلال الحدث، وفقًا لـ CTA ، كان من المتوقع حضور نحو 170 ألف ضيف لمعرض CES 2020، بما فى ذلك 60،000 من الضيوف الدوليين.

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وقال جارى شابيرو، الرئيس التنفيذى لـCTA ، إن القرار اتخذ الآن لإعطاء الشركات والشركاء فى لاس فيجاس الوقت للتخطيط للمستقبل.

وأضاف: "لا نعتقد أن هناك لقاح سيكون متاحًا وآمنًا وتم اختباره بحلول يناير"، وقال شابيرو أن أسعار CES على الإنترنت لم يتم تحديدها بعد، بل تراوحت تذاكر CES هذا العام من 300 دولار إلى 1700 دولار، وسيعقد الحدث الرقمى من يوم 6 إلى 9 يناير.