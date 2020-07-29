شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: شاهد تصميما تخيليا لنظارات أبل الذكية المقبلة.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف عدد من التسريبات أن شركة أبل تطور منذ فترة طويلة نظارة للواقع المعزز يمكنها التوافق مع أول هاتف iPhone 5G على الإطلاق، ويظهر مقطع فيديو تخيلى ما قد تبدو عليه سماعة الرأس المستقبلية، إذ ابتكر واحدا من المصممين رؤيته لنظارات Apple التى يتم عرضها فى إطار أسود مع عدسة طويلة وواضحة، والتى تعرض واجهة فى الداخل مرئية فقط لمن يرتديها.



ابل جلاس

ووفقا لموقع "ديلى ميل" البريطانى، يمكن للمستخدمين لمس الشاشة الافتراضية لفتح التطبيقات أو تصفح الويب أو التمرير عبر الصورة أو أى مهام أخرى ممكنة على iPhone، وعلى الرغم من أن الفيديو هو مجرد تخيل، فقد اقترحت تسريبات أخرى أن نظارات أبل يمكن الإعلان عنها فى العام المقبل.

تم إنشاء مفهوم Apple Glasses المذهل من قبل المصمم Iskander Utebayev ، الذى شارك الفيديو على Instagram ، والذى كتب عليه: "فقط تخيل أن يحول وضع الشمس النظارات العادية إلى نظارات شمسية أيضًا، ويمكنك طمس بيئة الخلفية للتركيز على الواجهة".

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النظارة

عند ارتداء النظارات، يتم تنشيط الواجهة وتعرض شاشة iPhone على العدسة، وهناك أيضًا لوحة مفاتيح افتراضية تظهر.

وقيل أن شركة آبل تعمل منذ فترة طويلة بشكل سرى على تطوير النظارات الذكية الخاص بها، وقد ظهرت الأخبار الأخيرة حولها فى مايو.

وقال المسرب ومحلل التكنولوجيا Jon Prosser إنه رأى نموذجين أوليين من النظارات فى مقر الشركة - أحدهما أبيض والآخر أسود، وأوضح إن كلا الطرازين سيكونان متوافقين مع الجيل الخامس.

وستدعمApple Glasses نظام تشغيل خاص بها يسمى "Starboard" وفقًا لـ Prosser ، وستكون هناك حاجة إلى iPhone أو Apple Watch لإعداد النظارات وكذلك المساعدة فى استخراج بيانات المستشعر، كما ستحتوى Apple Glasses على مستشعرات، ولكن فقط لمعايرة أكثر دقة بين CGI والعالم الحقيقي.