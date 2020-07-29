نشر رائد الفضاء في وكالة ناسا بوب بهنكن، صوراً خلابة لشروق الشمس من مسافة 400 كيلومتر فوق سطح الأرض التقطها من محطة الفضاء الدولية.

وفي سلسلة من أربع صور، وثّق رائد الفضاء المخضرم اللحظات الأولى لشروق الشمس من الفضاء. وعلّق على المنشور الذي جذب اهتمام وسائل الإعلام بسرعة: "اللحظات الأولى لشروق الشمس من محطة الفضاء الدولية." اليكم الصور: اليكم الصور:

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مشاهد لم تروها من قبل... اللحظات الأولى لشروق الشمس من الفضاء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.