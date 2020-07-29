الأرصاد السعودية: الأمطار الرعدية تضرب 11 منطقة أبرزهم مكة المكرمة والمدينة المنورة

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة بالمملكة العربية السعودية، اليوم الأربعاء، هطول الأمطار الرعدية من المتوسطة إلى الغزيرة المصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على مرتفعات مناطق نجران، جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة، تبوك قد تمتد إلى الأجزاء الساحلية من تلك المناطق، كذلك لا يستبعد تكوّن السحب الرعدية على أجزاء من منطقتي القصيم وحائل والرياض.

ووفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس"، أشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى جنوبية غربية بسرعة 16 -40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية شرقية إلى شرقية بسرعة 15-38 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر و نصف، وحالة البحر متوسط الموج .