شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: رئيس أجهزة Intel يترك الشركة.. اعرف السبب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت شركة Intel، أن المدير التنفيذي المسئول عن جميع أجهزة إنتل تقريبًا، رئيس الهندسة الدكتور فينكاتا (مورثي) ريندوشينتالا، سيغادر الشركة يوم 3 أغسطس، ويأتي رحيله في أعقاب إعلان Intel عن تأجيل رقائق 7nm الخاصة بها من الجيل التالي حتى عام 2022 على الأقل.

وفقا لما ذكره موقع "the verge"، جاء ذلك بعد سنوات من التأخير في معالجات 10nm الخاصة بالشركة أيضا، مما أدى إلى اختناق التقدم في معظم صناعة الكمبيوتر المحمول، ولم تذكر شركة Intel سببًا محددًا لمغادرة الرئيس التنفيذي.

وجاء ريندوشينتالا رئيس الهارد وير التنفيذي لشركة إنتل بعد أن كان يعمل بشركة Qualcomm في فبراير 2016، وأصبح مسؤولاً عن كل شيء من التصميم إلى الهندسة إلى تصنيع رقائق Intel وغيرها من تفاصيل الأجهزة، وذلك ضمن مجموعة واحدة، وهي التكنولوجيا وهندسة النظم ومجموعة العملاء.

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سيتم تقسيم هذا القسم الآن إلى خمسة فرق مختلفة، وتقسيم المسئوليات في تطوير التكنولوجيا والتصنيع وهندسة التصميم والهندسة المعمارية وإدارة سلسلة التوريد، وسيقدم قادة كل من هذه المجموعات تقارير مباشرة إلى الرئيس التنفيذي للشركة Bob Swan.

وناقش الرئيس التنفيذي للشركة خلال جزءًا من مكالمة أرباح الشركة إمكانية تخلي Intel عن ممارسة تصنيع الرقائق الخاصة بها، وهو ما فعلته منذ فترة طويلة وتروج له حتى بعد أن استعان المنافسون مثل AMD بالإنتاج الفعلي للرقائق.

ويتردد عن Intel أنها تجري محادثات مع TSMC ، حيث قد تضطر إلى التنافس مع Apple و Qualcomm و AMD و Nvidia على اهتمام العملاق التايواني من بين عملائه الآخرين.