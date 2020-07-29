شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: لاعبو Pokémon Go أمسكوا بحوالى مليار بوكيمون هذا العام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نظمت فعاليات حدث Pokémon Go Fest هذا العام عبر الإنترنت فقط خلال عطلة نهاية الأسبوع، وبما أنه كان أول حدث مفتوح لجميع اللاعبين بغض النظر عن موقعهم الفعلي، فربما لا يكون مفاجئًا أن نسمع أنه كان الأكبر حتى الآن، حيث تقول شركة Niantic إن "عددًا قياسيًا من الملايين من المدربين" شاركوا من 124 دولة ومنطقة حول العالم، حيث اصطادوا ما يقرب من مليار بوكيمون إجمالاً.

وبحسب موقع the Verge الأمريكى، فتضمن المهرجان أحداث مهمة جديدة في كل يوم، وبلغت ذروتها في اللاعبين الذين يقاتلون قادة Team Rocket ويقبضون على Victini ، وهو بوكيمون أسطوري تم توفيره في اللعبة لأول مرة، كما شملت الميزات الأخرى للمهرجان البوكيمون اللامع الجديد والبوكيمون الإقليمي الذي يظهر خارج موائلهما النموذجية، على الرغم من أنه ليس بالقدر الذي يمكن العثور عليه عادة في حدث شخصي.

وعلى جانب آخر وفي وقت سابق أعلنت شركة بوكيمون عن تطبيق الواقع المعزز الجديد المصمم لمساعدة الأطفال على تعلم كيفية تنظيف أسنانهم، حيث يُسمى التطبيق "بوكيمون سمايل"، وهو متاح الآن لأجهزة iOS وأندرويد، وسيعمل مثل Pokémon Go فقط مع جلسات فرشاة الأسنان اليومية.

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وفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، فإنه لاستخدام التطبيق، يضع الأطفال هاتفًا ذكيًا أو جهازًا لوحيًا على طاولة الحمام حتى تتمكن الكاميرا من التسجيل أثناء تنظيف أسنانهم.

يتم عرض فم رقمي في الجزء السفلي من الشاشة، مع صور بوكيمون غامضة تصور الاختباء في أسنان معينة، والتي يمكن للأطفال الكشف عنها عن طريق تنظيف عدد معين من المرات في الموقع المشار إليه.