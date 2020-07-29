شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: وول ستريت جورنال: فيس بوك يدفع لمنشئ المحتوى للتفوق على تيك توك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف تقرير لصحيفة وول ستريت جورنال أن فيس بوكقرر تجنيد بعض أشهر نجومTikTok ، إذ قدم فريق الشركة عروض مربحة إلى نجوم تطبيق الفيديوهات الصينى البارزين، من أجل دفعهم إلى الاتنقال إلى شبكة التواصل الاجتماعى.

وتأتى هذه الخطوة بعد أن أعلن عن Reels وهى ميزة جديدة فى Instagram مستوحاة من TikTok ، ومن المتوقع أن تظهرReels، التى تم إطلاقها فى البرازيل وفرنسا وألمانيا، لأول مرة فى الولايات المتحدة فى الأسابيع المقبلة، والتى ستكون موطنًا حصريًا للنجوم، لذا تحاول فيس بوك فعل المزيد لتشجيع عمليات الاشتراك الأولية التى تعد شديدة الأهمية بالنظام الأساسي.

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يبدو أن هذا هو ما دفع TikTok للإعلان عن إطلاق صندوقًا بقيمة 200 مليون دولار لمساعدة الأشخاص على البقاء فى الخدمة، لكن يحتوى الصندوق على شروط، مثل الحد الأدنى لسن 18، مع الحاجة إلى تلبية مجموعة من شروط القبول، بما فى ذلك عدد مرات النشر.

من المرجح أن يستفيد فيس بوك من خلال عرضه للمبدعين من حقيقة أنه فى موقع أقوى سياسيًا من منافسه الصينى، إذ حظرت عدد من الشركات الأمريكية موظفيها من تحميل التطبيق على هواتف شركاتهم، وقد يستمر الحظر، كما يوجد ثمانية من أفضل 10 منشئين على TikTok فى الولايات المتحدة، مع متابعين جوهريين على منصات أخرى، بالإضافة إلى Facebook.

وفقًا لتقرير WSJ ، يريد Facebook وInstagram إما التفرد أو أن يكون Reels هو المكان الأول الذى يتم فيه نشر مقاطع اجتماعية جديدة، ويبدو أن الشركة عرضت أيضًا تمويل إنتاج هذه المقاطع، مما يعنى دفع مبلغًا كبيرًا إذا قامت بتجنيد الكثير من منشئى المحتوى.