تكنولوجيا: iQOO تستعد للإعلان عن هاتف يدعم شاحن FlashCharge بقدرة 120W

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - نشرت علامة iQOO التجارية إعلانات تشويقية اليوم تؤكد من خلالها على خططها القادمة للإعلان عن إصدار جديد من الهواتف الذكية يدعم شاحن FlashCharge بقدرة 120W.

تستعد علامة iQOO التجارية للإعلان عن إصدار جديد من هواتف الشركة خلال فعاليات China Joy التي تنطلق من 31 من يوليو وحتى 3 من أغسطس المقبل، حيث يدعم هذا الإصدار أعلى المعايير في تقنية الشحن السريع.

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يكشف الملصق الإعلان لحدث iQOO القادم عن أن الشركة تقدم أول هاتف بتقنية الشحن السريع FlashCharge بقدرة تصل إلى 120W، وهي التقنية التي كشف عنها في بداية هذا الشهر.

من جانب أخر لم تكشف iQOO عن الكثير من التفاصيل حول هذا الإصدار من الهواتف الذكية، وما إذا كان هذا الهاتف سيكون نموذج أولي أو أنه ينطلق للمنافسة في الأسواق قريباً، إلا أن الشركة أكدت على أن هذا الإصدار يأتي بمعدل تحديث 144Hz في الشاشة، لذا نترقب حدث الشركة القادم لنتعرف على تفاصيل أكثر حول هذا الإصدار.

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