شاشة الهاتف Asus ROG Phone 3 تملك وضع 160Hz مخفي

فاطمة أيت طالب - دبي - الهاتف Asus ROG Phone 3 الذي أعلنت عنه شركة Asus مؤخرًا يضم شاشة AMOLED جميلة بحجم 6.59 إنش تمتاز بمعدل تحديث مرتفع يبلغ 144Hz. ومع ذلك، فقد إتضح الآن أن هذه الشاشة تستطيع العمل بمعدل أسرع يصل إلى 160Hz على وجه التحديد.

وجد القائمين على موقع XDA Developers أمرًا في Android Debug Bridge والذي يتيح لشاشة الهاتف Asus ROG Phone 3 العمل بسرعة 160Hz مع العلم بأنه يمكن لأي شخص لديه معرفة أساسية بـ Android Debug Bridge تفعيل هذا الوضع.

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أكد المطورين في XDA Developers أن الشاشة تعمل بالفعل بسرعة 160Hz وأن بعض الألعاب القادرة على العمل بمعدل 144 إطار في الثانية يمكنها أن تعمل بمعدل 160 إطار في الثانية. وجدير بالذكر أن بعض المراجعات كشفت أن بعض الألعاب مثل 1945 Air Force و Mortal Kombat و Death Trigger 2 قادرة على العمل بسرعة 144 إطارًا في الثانية على الهاتف Asus ROG Phone 3.

كونه وضعًا تجريبيًا، لم تقم شركة Asus بإعداد الشاشة بالكامل لتعمل به. وبالتالي، قد يؤدي تفعيله إلى حدوث مشاكل على مستوى الأداء والمعايرة وإستهلاك البطارية وحتى في العتاد نفسه. لذا، إذا كنت تخطط للتلاعب بشاشتك الجديدة، فالمخاطرة تقع على مسؤوليتك الخاصة.