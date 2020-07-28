شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: الوجه الآخر لـ"جاك دورسى" مؤسس تويتر.. عاشق للصيام ولا يتناول سوى وجبة العشاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعيش "جاك دورسي" مؤسس شبكة تويتر حياة مهنية مضطربة خلال الفترة الأخيرة خاصة مع اختراق المنصة مؤخرا بما فى ذلك حساب ما يصل إلى 130 من المشاهير، وقد كان لـ "دورسي" مهنة مضطربة فى وادى السيليكون، فبعد تأسيس تويتر فى عام 2006، تم توظيفه كرئيس تنفيذى للشركة بعد ذلك بعامين، لكنه عاد فى عام 2015 بعد أن أنشأ شركته الثانية، سكوير.

فيما يأتى أحدث تهديد له من إليوت مانجمنت، وهو مستثمر ناشط يسعى إلى إزالة دورسى من تويتر، وفقًا لتقارير بلومبرج، حيث تمتلك الشركة حصة كبيرة فى تويتر وأربعة مقاعد فى المجلس، لكن على الرغم من الوجه الذى يظهر به فى شركة تويتر، فإن لجاك دورسى وجه أخر فيما يتعلق بحياته الشخصية، فهو شخص يمجد الصيام والحمامات الجليدية كجزء من روتينه اليومى، لكنه فى نفس الوقت ليس متقشفًا تمامًا مثل بعض المليارديرات الآخرين، حيث يمتلك منزلًا مذهلاً ونماذج للتمور ويقود سيارات سريعة، وفيما يلى نعرض الجانب الأخر من حياة دورسي:

- بدأ "دورسي" البرمجة فى مدرسة Bishop DuBourg High School فى سانت لويس، وفى سن الـ 15، كتب دورسى برنامج إرسال لا يزال يستخدمه بعض شركات سيارات الأجرة، كما أعتاد حضور حفلات موسيقى البانك روك، فضلا عن عمل تسريحة شعر غريبة للغاية.

- مثل العديد من زملائه أصحاب المليارات فى مجال التكنولوجيا، لم يتخرج دورسى من الكلية أبدًا، فقد حضر لفترة وجيزة فى جامعة ميسورى للعلوم والتكنولوجيا وانتقل إلى جامعة نيويورك قبل أن يتركها.

- فى عام 2000، بنى "دورسي" نموذجًا أوليًا بسيطًا سمح له بتحديث أصدقائه فى مراحل حياته المختلفة عبر BlackBerry ورسائل البريد الإلكترونى، لكن لم يكن هناك أى شخص آخر بدا مهتمًا حقًا، لذا فقد ترك الفكرة قليلاً.

-كذلك فإن دورسى يمتلك رخصة "مدرب تدليك"، حيث حصل على الرخصة عام 2002، قبل أن يظهر فى المشهد التكنولوجي.

- كما حصل على وظيفة فى شركة بودكاست تسمى Odeo، حيث التقى مع مؤسسى تويتر إيفان وليامز وبيز ستون جايسون، وقد ترك "دورسي" Odeo فى عام 2006، وعاد "دورسي" إلى فكرته فى المراسلة، ليظهر تويتر فيما بعج.

- فى 21 مارس 2006، نشر دورسى أول تغريدة، كما أبقى دورسى التعامل مع تويتر بسيطًا، حيث يحمل اسمه الكود @"jack"، وقد اشترى دورسى وشريكيه، إيفان ويليامز وبيز ستون، اسم نطاق تويتر مقابل 7000 دولار تقريبًا.

- بحلول عام 2008، تولى ويليامز منصب الرئيس التنفيذى، وانتقل دورسى إلى رئيس مجلس إدارة تويتر، وبدأت "دورسي" على الفور فى مشاريع جديدة، حيث استثمر فى Foursquare وأطلق شركة ناشئة للمدفوعات تسمى Square تتيح لأصحاب الأعمال الصغيرة قبول مدفوعات بطاقات الائتمان من خلال مرفق الهاتف الذكي.

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-وفى عام 2011، حصل دورسى على فرصة لمقابلة الرئيس الأمريكى باراك أوباما فى تويتر Town Hall، وكان على دورسى تذكير أوباما بإبقاء ردوده أقل من 140 حرفًا، وهو حد تويتر فى ذلك الوقت.

-وقد أصبح تويتر عامًا فى نوفمبر 2013، وخلال ساعات كان دورسى ملياردير، وفى عام 2014، حددت مجلة فوربس صافى ثروة دورسى بقيمة 2.2 مليار دولار، وحتى مارس من هذا العام كانت تبلغ ثروته نحو 5.1 مليار دولار.

-وقد تم الكشف فى ملف عام 2019 أن "دورسي" حصل على 1.40 دولارًا فقط مقابل عمله كرئيس تنفيذى لشركة تويتر، حيث كان الراتب الذى يبلغ 1.40 دولارًا يمثل فى الواقع زيادة فى الأجور لدورسى، الذى رفض فى السنوات السابقة أى مدفوعات على الإطلاق، ومع ذلك، يمتلك "دورسي" أسهم تويتر بقيمة 557 مليون دولار فى وقت التسجيل.

-من خلال ثروته المكتشفة حديثًا، اشترى سلسلة BMW 3، ولكن يقال أنه لا يقودها كثيرًا، كما كشفت التقارير أنه دفع 9.9 مليون دولار مقابل منزل مطل على البحر فى El Camino Del Mar فى حى Seacliff الحصرى فى سان فرانسيسكو، حيث يحتوى المنزل على إطلالة على جسر البوابة الذهبية، والتى يعتبرها دورسى أعجوبة فى التصميم.

-كما كشفت التقارير أن جاك دورسى يعمل من المنزل يوم واحد فى الأسبوع، وذلك قبل انتشار جائحة كورونا، ففى مقابلة مع الصحافية كارا سويشر أجريت على تويتر، قال دورسى إنه يعمل كل يوم ثلاثاء خارج الشركة، كما أخبر كارا سويشر أن Elon Musk هو مستخدم تويتر المفضل لديه، وقال "دورسي" إن تغريدات "ماسك": "تركز على حل المشاكل الوجودية ومشاركة تفكيره بصراحة".

-فى إحدى الأيام اصطاد مارك زوكربيرج رئيس فيس بوك ماعز وقام بذبحه وطهيه لجاك دورسى، والذى وصفه فى مقابلة معه فى 2011، بأنه كان باردا، وفى نفس السياق فإن لجاك دورسى طابع غريب فيما يتعلق بالطعام، حيث أنه يرى أن اللقاحات تسبب التوحد، وهو يأكل وجبة واحدة فى اليوم ويصوم طوال عطلة نهاية الأسبوع، وقال إنه فى المرة الأولى التى حاول فيها الصيام جعله يشعر وكأنه يهلوس، وفى مقابلة لاحقة مع Wired "دورسي" قال أنه يأكل سبع وجبات فى الأسبوع، "مجرد عشاء".

-فى الأيام الأولى من تويتر اعتاد "دورسي" أن يرتدى بانتظام السترات الجلدية والبدلات النحيفة من Prada و Hermès، بالإضافة إلى قمصان Dior Homme ذات الياقة العكسية، لكنه فى الآونة الأخيرة، يفضل ملابس أكثر حدة، بما فى ذلك الياقة السوداء الكلاسيكية التى يفضلها نجوم وادى السليكون.

-عندما لا يكون فى واشنطن، ينتقل دورسى بانتظام إلى حمامات الجليد والساونا ويخرج منها، حيث يجلس بالتناوب فى ساونا البرميل الخاصة به لمدة 15 دقيقة ويستمتع بحمام ثلج لمدة ثلاث مرات، وهو يكرر هذا الروتين ثلاث مرات، قبل الانتهاء منه مع حمام جليدى لمدة دقيقة واحدة.

- ويعتبر جاك دورسى مؤمن كبير بالعملات الرقمية، وغالبًا ما يغرد بفضائلها، فعلى وجه الخصوص، يعتبر "دورسي" من محبى Bitcoin، الذى وصفه فى أوائل عام 2019 بأنه "مرن" و "مبدئي".

- فى 7 أبريل، أعلن دورسى أنه كان يشكل صندوقًا خيريًا جديدًا من شأنه أن يساعد فى جهود الإغاثة العالمية وسط جائحة الفيروس التاجى، وقال دورسى إنه سيضخ مليار دولار من رأس ماله الخاص فى الصندوق، أو ما يقرب من 28 ٪ من إجمالى ثروته.