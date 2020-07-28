شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ناسا تعلن عن اقتراب كويكب من الأرض يوم 5 أغسطس ولا خوف منه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وكالة الفضاء الأمريكية ناسا أن الكويكب 2009 PQ1 الذى يتراوح مقاسه بين 84 و190 مترا سيقترب من الأرض يوم 5 أغسطس المقبل، وتشير ناسا إلى أن المسافة التى ستفصل الأرض عن هذا الكويكب هى أكبر بسبع مرات من المسافة بين الأرض والقمر/ وأقصر مسافة ستفصله عن الأرض ستكون فى الساعة 19.35 بتوقيت موسكو .

ويذكر أن علماء الفلك اكتشفوا هذا الكويكب فى 14 أغسطس عام 2009، وينتمى هذا الكويكب إلى مجموعة كويكبات "أبولو"، التى يتقاطع مسارها مع مدار الأرض ووفقا لحسابات علماء الفلك سيقترب الكويكب 2009 PQ1 من الأرض مرة أخرى فى عام 2137، حسب روسيا اليوم.

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جدير بالذكر هناك عدد من المهام إما قيد التنفيذ أو يجري التخطيط لها من جانب وكالات الفضاء الدولية لفهم الكويكبات بشكل أفضل، بما في ذلك بعض الأجسام القريبة من الأرض، ولعل مهمة وكالة الفضاء الأوروبية هيرا هي جزء من مبادرة الدفاع الكواكب للوكالة وستبحث عن طرق لتوجيه صخرة فضائية.

وستكون هيرا أول مركبة فضائية للبشرية تزور كويكبًا مزدوجًا عندما تذهب إلى النظام الثنائي ديديموس، وستساعد المعلومات التي تجمعها بعثة هيرا علماء وكالة الفضاء الأوروبية في معرفة المزيد عن الصخور الفضائية واكتشاف الطرق التي يمكن أن تنحرف عنها إذا ذهب أحدهم إلى مسار تصادم مع الأرض.

وهناك حوالي 4700 كويكب مصنفة على أنها خطرة محتملة، وهي أشياء كبيرة بما يكفي لتسبب ضررًا خطيرًا إذا ضربت الأرض وقربت بما يكفي بحيث قد تصطدم بالكوكب.