شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مش بس جوجل.. 14 شركة تكنولوجية قررت تمديد سياسة العمل من المنزل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مع انتشار فيروس كورونا حول العالم، لجأت العديد من الشركات إلى تطبيق سياسة العمل عن بعد وذلك للمساعدة فى تطبيق سياسة العزل المنزلى ولتقليل انتشار فيروس كورونا، وقد تمكنت العديد من الشركات من تحقيق نفس النتائج المتعلقة بالإنتاجية رغم وجود موظفيها داخل المنازل، وهو الأمر الذى دفع العديد منها للاعتماد على هذه السياسة على المدى الطويل، وفيما يلى نعرض أبرز هذه الشركات التى قررت القيام بذلك كما يلى:

- شركة جوجل:

قالت شركة جوجل أن الموظفين سيعودوا للعمل من المكاتب فى 6 يوليو 2020، ثم أجلت هذا التاريخ إلى سبتمبر، والآن فإن جوجل تمد سياسة العمل من المنزل للموظفين حتى يونيو 2021.

- شركة تويتر:

أخبرت شركة تويتر الموظفين فى مايو أنهم يمكنهم العمل من المنزل إلى أجل غير مسمى، وقد علقت الشركة سفر رجال الأعمال والمناسبات الشخصية لبقية عام 2020.

- شركة سكوير:

أما شركة سكوير التى يقودها ايضا رئيس تويتر جاك دورسى، فتبنت سياسة مماثلة فى نفس الوقت تقريبًا، وستستمح للموظفين بالعمل من المنزل إلى أجل غير مسمى، حتى بعد إعادة فتح المكاتب.

- فيس بوك:

أخبر الرئيس التنفيذى لشركة فيس بوك "مارك زوكربيرج" الموظفين فى أواخر مايو أن الكثيرين سيكونوا قادرين على العمل من المنزل إلى أجل غير مسمى، ويخططون لإبقاء الموظفين بعيدًا حتى عام 2020.

- Salesforce :

أعلنت شركة Salesforce فى مايو أنها ستمنح جميع الموظفين خيارًا للعمل من المنزل حتى عام 2020، حتى مع فتح 160 موقعًا حول العالم فى جداول زمنية مختلفة.

- أمازون:

ستسمح أمازون للموظفين بالعمل من المنزل حتى 8 يناير 2021، والذى تم تمديده مؤخرًا من أكتوبر.

- مايكروسوفت:

قالت شركة مايكروسوفت فى مايو أن موظفيها يمكنهم العمل من المنزل حتى أكتوبر 2020 على الأقل.

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- سبوتيفاي:

أخبرت Spotify الموظفين فى جميع أنحاء العالم أنهم قد يستمرون فى العمل من المنزل حتى عام 2021، وسيتم فتح كل مكتب وفقًا للمبادئ التوجيهية الحكومية لكل مدينة على حدة.

- هياتشي:

كما سمحت شركة هيتاشى العملاقة الإلكترونية اليابانية للموظفين بالعمل من المنزل وسط الوباء، والتزمت بتشغيل 70 ٪ من موظفيها من المنزل بشكل دائم.

- شركة Coinbase

ستجعل Coinbase، وهى شركة صرافة للعملات الرقمية، العمل من المنزل إجراءً دائمًا، حيث أعلن الرئيس التنفيذى بريان أرمسترونج فى مايو أن الشركة ستوفر مساحة مكتب لأولئك الذين يرغبون فى ذلك بعد الإغلاق، لكن معظم المهام ستكون عن بعد

- ماستركارد:

لا تخطط ماستركارد لتنفيذ عودة رسمية إلى المكتب فى أى وقت قريب، وفى مايو، قالت إنه يمكن للموظفين البقاء بعيدًا حتى يشعروا بالراحة فى العودة.

- شركة Zillow :

أعلن ريتش بارتون الرئيس التنفيذى لشركة Zillow عن خطط للعمل من المنزل حتى نهاية عام 2020 فى أبريل.

- شركة Nielsen :

تخطط شركة الأبحاث Nielsen لتحويل مكاتبها فى مدينة نيويورك إلى أماكن اجتماعات للموظفين أثناء استمرارهم فى العمل من المنزل حتى بعد مرور الوباء.

- شركة Nationwide :

أعلنت شركة Nationwide Insurance فى مايو أنها تخطط لتقليص حجمها من 20 مكتبًا فعليًا إلى أربعة مكاتب فقط بعد الوباء، وسيستمر غالبية موظفى الشركة فى العمل من المنزل بشكل دائم.