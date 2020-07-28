شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: الصين تكشف عن أصغر هاتف فى العالم يعمل بنظام "أندرويد-10" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اشتهرت شركة Unihertz الصينية بتطويرها للهواتف الغريبة والمتطورة بنفس الوقت، وكشفت مؤخرا عن آخر إصداراتها في هذا المجال، إذ طورت الشركة هذه المرة هاتفا مميز صنف بأنه أصغر هاتف ذكي يعمل بنظام "أندرويد-10" الحديث.

ويأتي هاتف Jelly 2 بهيكل صغير بحجم ولاعة السجائر تقريبا، مزود بشاشة بمقاس 3 بوصات دقة عرضها تعادل (854/480) بيكسل، بمعدل سطوع 327 شمعة تقريبا، ويعمل هذا الهاتف المميز بمعالج MediaTek Helio P60 ثماني النوى، وذاكرة وصول عشوائي 6 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية 128 جيجابايت، حسب روسيا اليوم.

كما زودته Unihertz بنظام تشغيل Android 10، وتقنيات بلوتوث للاتصال مع الأجهزة الإلكترونية الأخرى لاسلكيا، وبشرائح للاتصال مع شبكات الإنترنت اللاسلكية، إضافة إلى ماسح لبصمات الأصابع، ومنفذ 3.5 ملم للسماعات.

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ورغم حجمه الصغير حصل هذا الهاتف على كاميرا أساسية بدقة 10 ميجابيكسل، وعلى كاميرا أمامية بدقة 8 ميجابيكسل، وعلى بطارية بسعة 2000 ميلي أمبير تكفيه ليعمل يومين أو ثلاثة تقريبا.

جدير بالذكر صدر نظام تشغيل جوجل "أندرويد 10" فى سبتمبر الماضى لهواتف "بيكسل"، وبدأ ينتقل إلى أجهزة من شركات مصنعة أخرى منذ ذلك الحين، ويتضمن نظام التشغيل الجديد مجموعة من الإضافات والميزات الرئيسية، مثل الوضع المظلم والإشعارات الموضحة وتحسين الأمان، كما يضم "أندرويد 10" أيضا مجموعة من الميزات الخفية.