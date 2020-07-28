شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: بلومبرج: بعض العاملين بتويتر تجسسوا على حسابات المشاهير.. بيونسيه ضمنهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قبل سنوات من هجوم 15 يوليو الماضى على تويتر والذي سمح للمتسللين باختراق بعض الحسابات الأكثر شهرة على الشبكة الاجتماعية للتغريدات، يبدو أن النتعاقدين لدى تويتر تمكنوا من استخدام أدوات موقع التغريدات الداخلية للتجسس على بعض المشاهير، بما في ذلك Beyoncé، وفقًا لتقرير من بلومبرج يسلط الضوء على المخاوف الأمنية طويلة الأمد في الشركة.

وبحسب التقرير، فتسمح الأدوات المعنية عادةً لبعض موظفي تويتر بفعل أشياء مثل إعادة تعيين الحسابات أو الرد على انتهاكات المحتوى، ولكن يمكن أيضًا استخدامها على ما يبدو للتجسس على أحد الحسابات أو اختراقه، ووفقًا لـ Bloomberg، فقد كانت عناصر التحكم سهلة الاختراق لدرجة أنه في مرحلة ما في 2017 و 2018 ، قام بعض المتعاقدين بنوع من اللعبة من إنشاء استفسارات مكتب مساعدة وهمية سمحت لهم بالنظر إلى حسابات المشاهير ، بما في ذلك Beyoncé’s ، لتتبع البيانات الشخصية للنجوم بما في ذلك أفادت بلومبرج أن المواقع التقريبية التي تم الحصول عليها من عناوين IP الخاصة بأجهزتهم.

وقال بلومبرج إن التطفل على حسابات المستخدمين كان متفشياً على ما يبدو لدرجة أن فريق الأمن بدوام كامل في تويتر في الولايات المتحدة "كافح لتتبع الاختراقات".

وبحسب ما ورد تم توظيف بعض هؤلاء المتعاقدين من قبل شركة الخدمات المهنية Cognizant، الذي لا يزال يعمل مع تويتر، وفقًا لـ Bloomberg، وأكثر من 1500 موظف ومقاول بدوام كامل لديهم إمكانية الوصول لإجراء تغييرات على حسابات المستخدمين، ونقل المتحدث باسم تويتر إلى بلومبرج، الذي قال أيضًا: "ليس لدينا ما يشير إلى أن الشركاء الذين نعمل معهم في خدمة العملاء وإدارة الحسابات قد لعبوا دورًا" في الخروقات التي حدثت في وقت سابق من هذا الشهر.