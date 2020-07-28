تكنولوجيا: اللجنة المنظمة لمعرض CES تقرر إلغاء الحدث في 2021 على أن يعقد رقمياً

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - قررت اللجنة المنظمة لفعاليات معرض CES السنوي إلغاء فعاليات الحدث القادمة في 2021، على أن ينطلق الحدث هذا العام على شبكة الإنترنت كبديل لموقع الحدث السنوي في لاس فيجاس.

يعد معرض CES أحد أهم المعارض السنوية في عالم التكنولوجيا، حيث يجمع هذا الحدث سنوياً مجموعة من أكبر العلامات التجارية من جميع أنحاء العالم للكشف عن أهم التقنيات وأحدث الإصدارات من الأجهزة، إلا أن اللجنة المنظمة قررت اليوم إلغاء الفعاليات القادمة في 2021.

أشارت وكالة CTA المنظمة لفعاليات CES السنوية على أن قرار إلغاء الحدث العام المقبل يأتي كنتيجة لتداعيات إنتشار فيروس COVID-19 والمخاوف الصحية المستمرة من عقد المعرض الذي يجمع الكثير من الزائرين والشركات غالباً.

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كما أكدت الوكالة على أنها تخطط لإطلاق الأحداث الرئيسية وعروض المنتجات على شبكة الإنترنت، على أن يعود الحدث لمدينة لاس فيجاس في 2022.

ويأتي هذا الإعلان بعد تصريحات وكالة CTA السابقة لإستمرار عقد فعاليات معرض CES في يناير 2021، إلا أن قرار الوكالة يرتكز على تطورات إنتشار فيروس كورونا في العالم.

يذكر أن معرض CES يجمع سنوياً كلاً من سامسونج، وسوني، وشركة LG وغيرها من العلامات التجارية البارزة، كما ينضم لهذا الحدث 171000 زائر لذا سيؤثر إلغاء هذا الحدث بشكل واضح على اللجنة المنظمة، كما سيكون له تأثير إقتصادي واضح على مدينة فيجاس هذا العام.

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