تكنولوجيا: سوني تعلن رسمياً عن كاميرة A7S III وهي أول كاميرة تأتي بعدسات EVF تدعم 9.44 مليون نقطة

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت شركة سوني عن كاميرة A7S III وهي أحدث الكاميرات المميزة بمستشعر إطار كامل، والتي تأتي بعدسات EVF تدعم 9.44 مليون نقطة، مع فتحة مزدوجة لبطاقات SD/CFexpress، والتي تتوفر في أغسطس بسعر يبدأ من 3500 دولار.

تأتي كاميرة A7S III من سوني بمستشعر إطار كامل مع مجموعة من التحسينات في جودة التصوير، كما تضم الكاميرة شريحة Bionz XR، مع مستشعر Exmor R بدقة 12.1 ميجا بيكسل، مع دعم 40-409600 في نطاق ISO لدعم تصوير بكفاءة أفضل في الإضاءة المنخفضة.

وتقدم سوني كاميرة A7S III بميزة تسجيل فيديو بدقة 4K بجودة أعلى عند 120 إطار لكل ثانية، أو تسجيل فيديو بدقة full HD عند 240 إطار لكل ثانية، مع دعم قراءة كاملة للمستشعر، بدون دمج البيكسل في جميع الأنماط.

كما ستدعم كاميرة A7S III تسجيل فيديو بألوان 10 بت، بحد أقصى 600 ميجابت في الثانية، وبتنسيق XAVC، أيضاً قدمت شركة سوني تجربة لتسجيل فيديو بدقة 4K عند 60 إطار لكل ثانية، مع دعم إدارة الحرارة المدمج في هيكل الكاميرة بأفضل آداء.

أيضاً مع إستخدام ملفات تعريف الصور S-Log2/S-Log3 من سوني تدعم كاميرة A7S III أكثر من 15 نقطة في التوقف الديناميكي، كما تدعم تصوير HDR مع إعدادات 10 بت HLG، ودعم 4 من الإعدادات المسبقة، و تسجيل فيديو بدقة 1080 بيكسل و720 بيكسل، كما ستدعم تسجيل فيديو بإطار كامل بدقة 4264 في 2408 بيكسل، عند 16 بت في فيديو RAW، مع منفذ HDMI.

كما ستدعم كاميرة A7S III نسبة مرتفعة في معدل نقل البيانات بفضل الفتحة المزدوجة لبطاقة CFexpress فئة A/SD UHS II، حيث تتضمن الكاميرة اثنان من فتحات UHS II، وفتحة CFexpress فئة A، إلا أن الكاميرة تدعم بطاقة واحدة في كل مرة، كما تدعم أيضاً إستخدام اثنان من البطاقات للنسخ الإحتياطي المتتابع على بطاقة تلو الأخرى، أو لفرز تسجيلات الفيديو عن الصور الثابتة بين تنسيق JPEG/HEIF وRAW.

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ويعد CFexpress فئة A تنسيق جديد يقدم من سوني مع كاميرة A7S III مع بطاقات بحجم أصغر من فئة B المستخدمة حالياً، والتي قد تأتي بآداء أبطأ من فئة B إلا أنها تدعم سرعة قراءة 800 ميجابايت / ثانية و سرعة كتابة 700 ميجابايت / ثانية أي أسرع 2.8 مرة من SD UHS-II.

أيضاً تأتي كاميرة A7S III كأول كاميرة في العالم تدعم 9.44 مليون نقطة في عدسات EVF المطورة من سوني، مع تكبير حتى 0.90 مرة، وزاوية عرض 41 درجة، مع ارتفاع 25 مم، لذا ستقدم عرض واضح جداً.

وتدعم كاميرة A7S III تركيز تلقائي بالعين في الوقت الفعلي في تسجيل فيديو والصور الثابتة، مع تحسينات بنسبة 30%، ودعم جميع أنماط الفيديو بدقة 4K عند 120 إطار لكل ثانية، أو عند دقة Full HD و240 إطار لكل ثانية، كما سيتاح للمستخدم الإختيار بين سبع سرعات انتقال للتركيز البؤري التلقائي.

كما يمكن تحديد الأشياء عند التركيز عبر لمس الشاشة LCD، والتي تدعم الإنحناء بزاوية 360 درجة، كما تدعم الكاميرة تثبيت في هيكل الكاميرة، وهي مميزات تدعم التسجيل للمدونات بأفضل آداء، كما تأتي بعدد 5 من المحاور مدمجة للتثبيت في الصور دون أن تنخفض جودة الصورة حيث تدعم دقة 4K أو 3840 في 2160 بيكسل.

كاميرة A7S III تضم ميكروفون، ومدخل للسماعات، مع منفذ USB C، وتدعم إتصال محول LAN، ويصل وزن الكاميرة إلى 614 جرام، وتتوفر في أغسطس بسعر يبدأ من 3500 دولار لهيكل الكاميرة.

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