تكنولوجيا: الإعلان الرسمي عن هاتف Realme C15 بقدرة بطارية 6000 mAh ومعالج Helio G35

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت Realme اليوم عن هاتف Realme C15 الذي يأتي بقدرة بطارية 6000 mAh، مع معالج Helio G35، وإعدادات رباعية للكاميرة الخلفية، مع سعر 137 دولار.

يتميز هاتف Realme C15 بشاشة LCD بحجم 6.5 إنش، وجودة عرض HD بلس، كما تتضمن الشاشة نتوء القطرة في للكاميرة الأمامية مع مستشعر بدقة 8 ميجا بيكسل، وأبعاد للشاشة 20:9، كما تدعم الشاشة طبقة حماية من زجاج Corning Gorilla Glass.

أيضاً يضم هاتف Realme C15 رقاقة معالج Helio G35، مع ذاكرة عشوائية 3 أو 4 جيجا بايت رام، مع سعة تخزين 64 جيجا بايت، أيضاً يأتي الهاتف بنظام تشغيل Android 10، وواجهة Realme UI.

Advertisements

كما يتميز هاتف Realme C15 بتصميم متدرج، مع مستشعر رئيسي بدقة 13 ميجا بيكسل، ومستشعر بزوايا عرض واسعة بدقة 8 ميجا بيكسل، واثنان من المستشعرات بدقة 2 ميجا بيكسل.

ويدعم هاتف Realme C15 بطارية بقدرة 6000 mAh، كما يأتي بقدرة شحن 18W عبر منفذ microUSB، ومن المقرر أن يتوفر هاتف Realme C15 بألوان الأزرق والفضي بسعر يبدأ من 137 دولار للنموذج المميز بذاكرة عشوائية 3 جيجا بايت رام وسعة تخزين 64 جيجا بايت، بينما يأتي النموذج الأعلى بذاكرة عشوائية 4 جيجا بايت رام مع سعة تخزين 64 جيجا بايت بسعر 150 دولار.

المصدر

اعلان





