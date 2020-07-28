فيديو آخر للساعة الذكية Galaxy Watch 3 يعرض لنا عملية فتح العبة قبيل الإعلان الرسمي

فاطمة أيت طالب - دبي -

تم نشر مقطع فيديو جديد على اليوتيوب من قبل قناة The Mobile Central والذي يعرض لنا عملية فتح علبة الساعة الذكية Galaxy Watch 3 التي لم يتم الإعلان عنها حتى الآن. ووفقا للفيديو، فيبدو أنه تم بيع هذه الساعة الذكية الأحدث من سامسونج من قبل أحد متاجر التجزئة في الإمارات العربية المتحدة قبل تاريخ الإطلاق الرسمي.

لقد رأينا مقطع فيديو آخر للساعة الذكية Galaxy Watch 3 قبل عدة ساعات فقط، ولكن هذا الفيديو لم يتم تصويره خُفية أو تم تسريبه، وإنما هو عبارة عن فيديو يعرض لنا عملية فتح العلبة بالكامل وكيفية إعداد الساعة الذكية وربطها مع الهاتف الذكي.

هذا الفيديو يستعرض لنا النسخة البرونزية من الساعة الذكية Galaxy Watch 3، وبالضبط نسخة 41 ملمتر التي تحمل الإسم الرمزي SM-R850. وفي الفيديو، يتكهن المضيف بإمكانية وجود نسخة Frontier أكبر من الساعة الذكية Galaxy Watch 3.

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قبل إعدادها، قام المضيف بمقارنة Galaxy Watch 3 مع بعض الساعات الذكية الأخرى بما في ذلك Apple Watch Series 4 و Galaxy Watch و Galaxy S3 Frontier Edition.

ستأتي Galaxy Watch 3 مع حزام للمعصم من الجلد، على الرغم من أنه لم يتم تأكيد ما إذا كان هذا الجلد أصلي أو مُصنع. الإنطباع الأولي هو أن المواد المستخدمة في هذه الساعة الذكية تبدو راقية، وأنه تم تصميم نسخة 41 ملمتر للأيدي الصغيرة، فقد كان حزام الساعة صغيرًا على معصم المضيف.

تأكد من إلقاء نظرة على الدقيقة 05:35 في الفيديو حيث قام المضيف بالتنقل عبر واجهة المستخدم في الساعة الذكية Galaxy Watch 3 الجديدة، والتي تعيد الإطار القابل للدوران مرة أخرى.