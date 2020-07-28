Xiaomi تُقارن شاشة 120Hz للهاتف Black Shark 3S مع شاشة iPhone 11 Pro Max

فاطمة أيت طالب - دبي - بعدما أكدت لنا أنها ذاهبة لإزاحة الستار رسميًا عن الهاتف Black Shark 3S في اليوم 31 من شهر يوليو الجاري، فقد قامت العلامة التجارية Black Shark التابعة لشركة Xiaomi الآن بنشر فيديو تشويقي تكشف فيه عن بعض مواصفات الهاتف. في البداية، أوضحت الشركة الصينية أن الهاتف Black Shark 3S القادم سيضم شاشة بمعدل تحديث يبلغ 120Hz مما يجعل المؤثرات الحركية والألعاب ذات معدل الإطارات المرتفع تعمل على نحو سلس، في حين يبلغ معدل إستجابة هذه الشاشة للمس نحو 270Hz.

يكشف الإعلان التشويقي أيضًا أن الهاتف Black Shark 3S سيضم شاشة AMOLED بحجم 6.67 إنش مع دعم تقنية MEMC 3.0 التي تقوم بإقحام إطارات إضافية في أي فيديو عادي، مما يجعلها تبدو وكأنها تملك إطارات أعلى. تم تقديم هذه الميزة لأول مرة في شاشة 120Hz المستخدمة في الهاتف OnePlus 8 Pro.

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لإظهار سلاسة الشاشة، قامت شركة Black Shark بمقارنة إستجابة الشاشة للمس ومعدل التحديث في شاشة الهاتف Black Shark 3S القادم مع شاشة الهاتف iPhone 11 Pro Max.

وبغض النظر عن الشاشة، فنحن نتوقع وصول الهاتف Black Shark 3S كذلك مع المعالج +Snapdragon 865، ومع الذاكرة التخزينية UFS 3.1، وهناك أيضًا إحتمال أن يصل مع تكنولوجيا الشحن السريع 120W التي أعلنت عنها شركة Xiaomi في وقت سابق من هذا الشهر.