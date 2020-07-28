متطلبات و مواصفات فيفا Fifa 21 و ميعاد الإطلاق

لعبة فيفا fifa 21 تصدر قريبًا على اجهزة الكمبيوتر و XBox و PlayStation. اللعبة الإفتراضية الأفضل لكرة القدم من رأيي. و قد اعلنت شركة EA المطورة للعبة عن متطلبات اللعبة لتشغيلها. و سنقوم بجمعها لكم في هذا المقال طبعًا. اللعبة الجديدة ستطلق في فترة الإجازات القادمة لذلك حتى يأتي يوم اطلاقها لنتحدث قليلًا عنها. وما متطلبات تشغيلها على اجهزة الكمبيوتر

متطلبات لعبة Fifa 21

المتطلبات الدنيا معالج Athlon X4 880K بسرعة 4GHz او ما يعادلها / Intel Core I3 2100 بسرعة 3.7GHz او ما يعادلها كارت الرسوميات AMD Radeon HD 7850 او ما يعادله / Nvidia GTX 660 او ما يعادله ذاكرة الوصول العشوائي بسعة 8GB على الأقل مساحة تخزين داخلية بسعة 50GB على الأقل نظام تشغيل Windows 10 او 8.1 او 7 بمعمارية 64Bit

المتطلبات المستحسنة معالج FX 8150 بسرعة 3.6GHz او ما يعادلها / Intel Core I5 3550 بسرعة 3.4GHz او ما يعادلها كارت الرسوميات AMD Radeon R9 270X او ما يعادله / Nvidia GTX 670 او ما يعادله ذاكرة الوصول العشوائي بسعة 8GB على الأقل مساحة تخزين داخلية بسعة 50GB على الأقل نظام تشغيل Windows 10 بمعمارية 64Bit



اعلان Fifa 21

ما الجديد في fifa 21 ؟

من الإعلان الخاص باللعبة تظهر Fifa 21 انها عبارة عن تحسينات كبيرة و شديدة للعبة العام الماضي. مع اضافات افضل في الـGraphics و تحسينات الرسوميات سواء رسوميات اللاعبين او رسوميات الملاعب بشكل افضل من العام الماضي. مع اضافة وضع لكرة القدم الأمريكية. و هي اضافة جديدة لم تكن متوقعة بشكل كبير. كما تحسنت رسوميات الجماهير لتصبح واقعية اكثر. و استبدلت اللعبة شخصية غلافها للاعب PSG الفرنسي كيلين مبابي.

Advertisements

سعر Fifa 21 و ميعاد اطلاقها

سعر اللعبة هو 60 دولار. و من حسن حظنا فشركة EA قررت اطلاقها عبر منصة Steam بدلًا من منصة Origins الرديئة و السيئة. و ستتوفر للبيع يوم 9 اكتوبر لعام 2020. يمكنك طلبها مسبقًا طبعًا لتستطيع تحميلها وقت رفعها مباشرة و يمكنك شرائها على منصات الألعاب المختلفة كذلك.

هل سأحتاج لشرائها على PS5 بعد شرائها على PS4 ؟

اذا قمت بشراء اللعبة على منصة العاب بلايستيشن 4 لن تحتاج لشرائها على منصة العاب بلايستيشن 5 التي ستصدر هذا العام. بل ستكون متاحة على كل من المنصتين و يمكنك نقل كل بياناتك و اعداداتك و تفاصيل لعبتك من بلايستيشن 4 الى بلايستيشن 5 مباشرة بعملات Fifa Ultimate Team بفريقك الخاص بكل شئ. فهذا امر جيد جدًا

اقرأ ايضًا