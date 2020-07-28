تينسنت الصينية تزيح فيسبوك من قمة منصات التواصل الاجتماعي

وفي تنافس من نوع آخر بين التنين الصيني والولايات المتحدة الأمريكية، أزاحت شركة شركة تينسنت (Tencent) الصينية المتخصصة في مجال الإنترنت، شركة فيسبوك من قمة منصات التواصل الاجتماعي الأكبر قيمة سوقية في العالم.

قفزت القيمة السوقية لتينسنت إلى 670 مليار دولار بعد ارتفع سهم الشركة المتداول في بورصة هونج كونج بمعدل 4.7% أمس الإثنين، لتتخطى قيمة فيسبوك التي تناهز 657.83 مليار دولار.

وما زال عملاق الإنترنت الصيني يمتلك فرصا لارتفاع قيمته السوقية، إذ قال ماس تشونج، المحلل المالي بشركة جيفريز الأمريكية، إن السهم يمكن أن يصل إلى إلى مستوى 651 دولارا، مقابل سعر إغلاق أمس عند 520 دولارا، وفقا لصحيفة South China Morning Post.

وبحسب التقرير فإن تينسنت تلقب باسم قوة ألعاب الجوال العالمية، فهي تضم تحت مظلتها حزمة واسعة من الألعاب التي يتجاوز عددها 480 لعبة، إلى جانب عدد المنصات الاجتماعية منها تطبيق WeChat المعروف، وحزمة من المدفوعات الرقمية التي يستخدمها أكثر من مليار شخص.

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كما تشتهر الشركة بمقاطع الفيديو الموسيقي وتطبيقات الحوسبة السحابية.

فيما يصنف مؤسس ورئيس مجلس إدارة الشركة بوني ما هواتنج كأغنى شخص في الصين، والمصنف رقم 20 عالميا بمؤشر بلومبرج بثروة تبلغ 52.2 مليار دولار، ليسبق جاك ما مؤسس شركة علي بابا الذي تقدر ثروته بـ 50.5 مليار دولار أمريكي

ويشتد التنافس بين شركات الإنترنت الأمريكية والصينية هذه الفترة، خاصة في ظل الحرب التجارية بين الدولتين، وهو ما تجلى قبل أسبوعين في إزاحة شركة علي بابا للتجارة الإلكترونية، شركة فيسبوك من المرتبة السادسة كأكبر شركة في العالم من حيث القيمة السوقية، بعد أن وصلت قيمة العملاق الصيني إلى 673 مليار دولار.

وتستفيد الشركات الصينية من النمو الاقتصادي المحلي وتعاظم الناتج المحلي الإجمالي، مع تمتعها بفرص أكبر للانفتاح على المزيد من الأسواق الناشئة في آسيا وأفريقيا.