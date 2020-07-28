هذه مفاجآت “سامسونغ” بعد 8 أيام..أجهزة قابلة للارتداء

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كشفت تقارير صحفية عالمية عن التفاصيل الكاملة لمفاجأة شركة “سامسونغ” الكورية الجنوبية، التي تجهزها بعد 8 أيام.

وأظهر الإعلان الرسمي لاحتفالية سامسونغ، الذي نشره موقع “جي إس إم آرينا” التقني المتخصص، أنها تجهز لإطلاق هواتف ومنتجات عديدة أخرى.

ومن المقرر أن تعقد الشركة الكورية الجنوبية احتفاليتها يوم 5 آب المقبل.

وستكشف سامسونغ في الاحتفالية عن نحو 5 منتجات دفعة واحدة، أبرزها هاتفي “غلاكسي نوت 20″ و”غلاكسي نوت 20 أولترا”.

كما ستعرض الشركة الكورية الجنوبية أيضا النسخة الجديدة من هاتفها القابل للطي “غلاكسي زد فولد 2”.

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ويظهر الإعلان أيضا أن سامسونغ ستعرض نسخة جديدة من حاسبها اللوحي “غلاكسي تاب 7” بشاشة بقياس 11 إنشًا و(+Galaxy Tab S7) بشاشة بقياس 12.4 إنشًا في وقت لاحق من هذا العام. تخطط لاستخدام شاشة (LCD) ضمن حاسبها اللوحي الرائد القادم

بالإضافة إلى ذلك ستكشف سامسونغ عن أجهزة قابلة للارتداء في الاحتفالية، أبرزها ساعة “غلاكسي ووتش 3” وسماعات “غلاكسي بودز لايف”.

وفيما يعتبر الكشف عن سلسلة هواتف جالاكسي نوت 20 أبرز ما ينتظره المستخدمون خلال مؤتمر سامسونج الشهر المقبل، إلا أن حدث Unpacked 2020 من المتوقع أن يشهد الكشف عن المزيد من الأجهزة، حيث يشمل الإعلان عن كل من جالاكسي نوت 20 وجالاكسي نوت 20 الترا.

بالإضافة إلى الإصدار الثاني من هاتف سامسونج بشاشة قابلة للطي Galaxy Z Fold 2، إلى جانب الحاسوبين اللوحين الجديدين جالاكسي تاب اس 7 وتاب اس 7 بلس، مع توقعات بالكشف أيضا عن سماعة الأذن اللاسلكية الجديدة Galaxy Buds Live وساعة اليد الذكية جالاكسي ووتش 3.

بالإضافة القلم الرقمي S Pen المميز لسلسلة هواتف جالاكسي نوت وسلسلة التابلت جالاكسي تاب اس، بالإضافة إلى اللون النحاسي الجديد الذي من المتوقع أن يتوفر به أحد هواتف سلسلة جالاكسي نوت 20