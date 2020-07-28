“سوني” تطور سيارة كهربائية خارقة..غير قابلة للبيع

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ولكنها المرة الأولى التي تظهر فيها علناً، بحسب ما ذكر موقع “diariodesevilla”.

حيث قدمت شركة سوني نموذجاً أولياً لسيارة كهربائية لا تعتزم، من حيث المبدأ، طرحها للبيع، ولكنها ستستغلها في تطوير تقنية القيادة الذاتية.

هذا وصنعت السيارة من قبل فريق الذكاء الاصطناعي والروبوتات التابع لشركة سوني، وهو الفريق نفسه الذي صنع الكلب الروبوتي المسمى Aibo، وتهدف سيارة السيدان ذات المفهوم الكهربائي إلى إبراز نقاط القوة المتعددة في التكنولوجيا اليابانية، من منتجات الترفيه إلى أجهزة استشعار الكاميرا والمزيد.

ووفقا للصور التي نقلتها وسائل إعلام محلية الثلاثاء، تم تقديم سيارة سيدان بأربعة أبواب، خلال جولة قصيرة في مقر سوني في طوكيو.

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وتم تزويد السيارة بـ 33 جهاز استشعار، وتسعى سوني لاختبار السيارة في غضون الأشهر المقبلة في شوارع اليابان والولايات المتحدة وأوروبا، لكن المجموعة اليابانية ليس لديها نية في إنتاج كميات كبيرة أو طرحها للبيع.

وتسمح أجهزة الاستشعار التي تم تزويد السيارة بها، من بين أمور أخرى، بالتعرف على ظروف الطريق وموقع المباني وتحركات السائق وتعابير وجهه، وفقاً لهيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية “NHK” التي نشرت اليوم صورا للسيارة.

جدير بالذكر أن السيارة من تصنيع شركة “Magna Steyr” النمساوية ومجهزة بتقنية سوني اليابانية.

وتشتمل Vision-S حالياً على 33 أداة استشعار موضوعة حول السيارة، والتي يمكنها اكتشاف الأشخاص والمركبات الأخرى داخل وخارج السيارة لتوفير دعم القيادة.

وكان قد صرح كينيشيرو يوشيدا الرئيس التنفيذي لشركة سوني في المؤتمر الصحافي مطلع العام للإعلان عن السيارة الكهربائية، أن الأخيرة ستجسد مساهمة سوني في مستقبل التنقل، مضيفاً أن سوني تتخيل السيارات كمساحة ترفيهية جديدة وتركز على تكنولوجيا التنقل، وليس على تكنولوجيا الهاتف المحمول فقط.