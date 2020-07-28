تكنولوجيا: nubia تكشف عن ساعة ذكية مع سماعة Red Magic اللاسلكية

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت علامة nubia التجارية التابعة لشركة ZTE خلال حدث Red Magic 5S اليوم عن ساعة nubia الذكية مع سماعة Red Magic اللاسلكية.

تنطلق ساعة nubia الذكية اليوم ببعض ملامح تصميم ساعة ZTE Alpha الذكية، حيث يتضمن الإصدار الجديد شاشة AMOLED بحجم 4.01 إنش، والتي تدعم ميزة always-on، وتضم زر للتحكم في الساعة عبر الإطار الجانبي.

كما تتميز الساعة الذكية بتصميم من الفولاذ المقاوم للصدأ والألومينوم، مع سوارة معصم بتصميم من جلدي napa أو بتصميم من السيليكون، ويمكن للساعة الذكية أن تدعم تعقب نشاط المستخدم في التمارين الرياضية المختلفة.

أيضاً تدعم ساعة nubia الذكية شريجة e-SIM للعمل كهاتف لإستقبال المكالمات، كما تضم الساعة الذكية تقنية NFC، والبلوتوث 5.0، وتدعم الإتصال بشبكات Wi-Fi.

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ومن المقرر أن تأتي ساعة nubia بألوان الأسود، والأخضر، وأيضاً الأحمر، على أن تتوفر الآن للحجز المسبق الآن في السوق الصيني، كما يبدأ البيع في 5 من أغسطس بسعر 255 دولار.

أيضاً كشفت الشركة عن سماعة Red Magic الذكية، التي تأتي في خط إنتاج الشركة المخصص للألعاب Red Magic، مع إضاءة RGB، كما تتميز بتصميم داخل الأذن، مع وحدة لتعليق السماعة في الأذن تدعم الضبط وفقاً للتجربة المفضلة للمستخدم.

سماعة Red Magic تدعم نمط خاص للإستجابة السريعة، مع تصميم يدعم خاصية اللمس السريع، وإتصال سريع بهواتف nubia، مع بطارية تدعم المستخدم حتى 20 ساعة، وتتوفر السماعة اللاسلكية بسعر 42 دولار.

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