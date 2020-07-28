تكنولوجيا: Nubia تعلن عن هاتف RedMagic 5S المخصص للألعاب بمعدل تحديث 144Hz وسعر 542 دولار

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت Nubia عن هاتف RedMagic 5S المخصص للألعاب الذي ينطلق بشاشة AMOLED تدعم معدل تحديث 144Hz، مع رقاقة معالج Snapdragon 865 وذاكرة عشوائية تصل إلى 16 جيجا بايت رام، وسعر يبدأ من 542 دولار.

يتميز هاتف RedMagic 5S المخصص للألعاب بشاشة AMOLED بحجم 6.65 إنش، وبجودة عرض FHD بلس أو بدقة 1080 في 2340 بيكسل، كما تدعم الشاشة معدل تحديث 144Hz، ومعدل لمس 240Hz لإستجابة سريعة عند الإدخال في الألعاب تصل إلى 14.9 مللي في الثانية، وإستجابة سريعة في الإنزلاق تصل إلى 45 مللي ثانية، وإستجابة سريعة في النقر عند 32.2 مللي ثانية.

كما يدعم هاتف RedMagic 5S المخصص للألعاب رقاقة معالج Snapdragon 865، مع تقنية GPU BOOST وذاكرة عشوائية 16 جيجا بايت رام في LPDDR5.

أيضاً ينطلق هاتف RedMagic 5S بنظام تبريد متطور متعدد الأبعاد ICE 4.0، والذي يتكون من تبريد هواء، وتبريد سائل، حيث تدعم المروحة في الهاتف حتى 15000 دورة في الدقيقة، كما يضم نظام التبريد 10 من المستشعرات حرارية ذكية، وأنابيب للتبريد السائل بشكل حرف L.

كما يدعم الهاتف إهتزاز 4D في الألعاب، ويتضمن الهاتف اثنان من أزرار IC في زوايا الهاتف لتشغيل الألعاب، والتي تدعم سرعة إدخال ولمس 320Hz وهو معدل أكبر من الإصدار السابق الذي يتميز بسرعة لمس 300Hz.

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ويدعم هاتف RedMagic 5S ميزة إستشعار البصمة في الشاشة، كما يأتي مستشعر Sony IMX686 الرئيسي في الكاميرة الخلفية بدقة 64 ميجا بيكسل، مع مستشعر بدقة 8 ميجا بيكسل بزوايا عرض واسعة، ومستشعر بدقة 2 ميجا بيكسل بعدسات Bokeh، بينما تتميز الكاميرة الأمامية بدقة 12 ميجا بيكسل.

تأتي البطارية في هاتف RedMagic 5S بقدرة 4500 mAh ، كما يدعم تقنية الشحن السريع بقدرة 55W، والتي تدعم شحن نسبة 68% من البطارية خلال 20 دقيقة، أو شحن البطارية بشكل كامل خلال 39 دقيقة.

كشفت Nubia أيضاً عن إكسسوار التبريد الخارجي Ice Dock cooling الذي ينطلق بسعر 25.5 دولار، ويدعم الإتصال بالهاتف للتبريد في تجربة الألعاب.

ومن المقرر أن يتوفر هاتف RedMagic 5S بألوان الفضي وPulse بسعر يبدأ من 542 دولار للنموذج المميز بذاكرة عشوائية 8 جيجا بايت رام، وسعة تخزين 128 جيجا بايت.

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