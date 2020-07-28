ظهور أولى الصور المسربة للهاتف Motorola Razr 2020 على الويب

فاطمة أيت طالب - دبي - بعدما قامت شركة موتورولا بإعادة إحياء سلسلة الهواتف المحمولة الشهيرة Motorola Razr في العام الماضي مع الهاتف Motorola Razr 2019 القابل للطي، فمن المقرر أن تقوم شركة موتورولا بإطلاق خليفته في العام 2020. لقد سمعنا عن خليفة الهاتف Motorola Razr 2019 المتوافق مع شبكات 5G في الفترة الماضية، والآن كشف لنا المسرب الأمريكي الشهير Evan Blass المعروف بإسم الشهرة evleaks صورة واقعية تستعرض لنا الهاتف Motorola Razr 2020.

كما ترون، الهاتف Motorola Razr 2020 يأتي بتصميم يشبه كثيرًا تصميم الهاتف Motorola Razr 2019 الحالي وحتى أبعاده تبدو متطابقة على الرغم من أن الذقن يبدو أصغر في الهاتف الجديد. وعلاوة على ذلك، فقد تم كذلك إزالة مستشعر بصمات الأصابع من الذقن مما يعني أنه تم تحريكه إلى أسفل الشاشة أو إلى زر التشغيل على الجانب.

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يبدو أن الشاشة لم تتغير بينما أدناه يمكننا رؤية الكاميرا المزدوجة. ووفقا للشائعات، فسوف يأتي الهاتف Motorola Razr 2020 مع كاميرا أساسية بدقة 48 ميغابكسل ومع كاميرا ثانوية بدقة 20 ميغابكسل. نتوقع أيضًا إستخدام معالج أكثر قوة هذه المرة.

أما بالنسبة للإسم، فقد سمعنا الكثير من الإختلافات التي تتراوح من Motorola Odyssey والذي من المحتمل أن يكون الإسم الرمزي للهاتف إلى Motorola Razr 5G و Motorola Razr 2020. تشمل التفاصيل الأخرى المعروفة حول الهاتف دعمه للشحن السريع بقوة 18W، وتوفره على 256GB من الذاكرة التخزينية، ودعمه لبطاقات NanoSIM.