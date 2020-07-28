الإعلان رسميًا عن الهاتف Nubia Red Magic 5S مع شاشة 144Hz، ونظام تبريد أفضل

فاطمة أيت طالب - دبي - تم إطلاق الهاتف Nubia Red Magic 5G في شهر مارس الماضي، والآن تم إزاحة الستار رسميًا عن خليفته الذي يحمل إسم Nubia Red Magic 5S والذي يأتي مع نظام تبريد مُحسن من خلال طلائه بالفضة التي يوفر موصلية حرارية أفضل. وبالنسبة لبقية المواصفات والتصميم، فهي تتشابه مع مواصفات وتصميم الهاتف Nubia Red Magic 5G الحالي.

الإضافة الجديدة الكبيرة في الهاتف Nubia Red Magic 5S الجديد هي طبقة التبريد المطلية بالفضة. يجب أن يؤدي هذا إلى توفير نتائج أفضل من أنابيب تبديد الحرارة النحاسية التقليدية التي تستخدمها معظم الهواتف الذكية. الهاتف لا يزال يحتفظ بمروحة التبريد التي تمتاز بسرعة تبلغ 15 آلف دورة في الدقيقة مما يساهم في تعزيز نظام التبريد الكلي وإبقاء حرارة الهاتف منخفضة أثناء الشحن بقوة 55W.

وبغض بالنظر عن نظام التبريد، فالهاتف Nubia Red Magic 5S الجديد يأتي كذلك مع شاشة AMOLED بحجم 6.65 إنش وبدقة +FullHD تمتاز بمعدل تحديث يبلغ 144Hz وبمعدل إستجابة للمس يبلغ 240Hz. وإلى جانب ذلك، هذا الهاتف يأتي كذلك مع أزرار كتف حساسة للمس تمتاز بإستجابة أعلى للمس تبلغ 320Hz مما يساعد على توفير أداء مثالي في الألعاب التنافسية.

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الواجهة الخلفية للهاتف Nubia Red Magic 5S تضم كذلك كاميرا أساسية بدقة 64 ميغابكسل، وكاميرا واسعة الزاوية بدقة 8 ميغابكسل، فضلا عن كاميرا ماكرو بدقة 2 ميغابكسل. وكما هو الحال مع معظم الهواتف الذكية الموجهة للاعبين، فهناك إضاءة RGB قابلة للتخصيص أيضًا.

كما هو الحال مع Nubia Red Magic 5G، فالهاتف Nubia Red Magic 5S الجديد يأتي مع المعالج Snapdragon 865، ومع ما يصل إلى 16GB من الذاكرة العشوائية LPDDR5، ومع ما يصل إلى 256GB من الذاكرة التخزينية السريعة UFS 3.1، كما أنه يأتي كذلك مع بطارية بسعة 4500mAh تدعم الشحن السريع بقوة 55W. وكما يمكنك أن تتوقع، فهذا الهاتف يأتي كذلك مسبقًا مع نظام Android 10 ومع واجهة Red Magic OS.

الهاتف Nubia Red Magic 5S سيُعرض للبيع باللون الأزرق المتدرج للأحمر وباللون الفضي، وسيُكلف ما يُعادل 542 دولار أمريكي لنسخة 128GB/8GB، وما يُعادل 628 دولار أمريكي لنسخة 256GB/12GB، وما يُعادل 715 دولار أمريكي لنسخة 256GB/16GB. سيتم عرض هذا الهاتف للبيع رسميًا في الصين يوم 1 أغسطس، بينما سيتم عرضه للبيع على الصعيد العالمي في شهر سبتمبر.