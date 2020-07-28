الإعلان رسميًا عن الهاتف Realme C15 مع بطارية بسعة 6000mAh، وأربع كاميرات في الخلف

فاطمة أيت طالب - دبي - حصلت سلسلة الهواتف الذكية Realme C Series من شركة Realme على عضوها الأحدث والذي يحمل إسم Realme C15. تم الإعلان عن هذا الهاتف للتو في إندونيسيا، ويجلب معه مواصفات تقنية تجعله يمثل خيارًا متقدمًا عن الهاتف Realme C11 الذي أعلنت عنه الشركة الصينية مؤخرًا.

الهاتف Realme C15 الجديد يضم شاشة LCD بحجم 6.5 إنش وبدقة +HD، ومعالج ثماني النوى من فئة MediaTek Helio G35، وذاكرة عشوائية بحجم 3GB أو 4GB، وذاكرة داخلية بحجم 64GB قابلة للتوسع عن طريق الذاكرة الخارجية MicroSD، فضلا عن بطارية بسعة 6000mAh تدعم الشحن السريع بقوة 18W، ومستشعر بصمات الأصابع في الخلف.

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وإلى جانب ذلك، فالهاتف Realme C15 الجديد يأتي كذلك مع كاميرا أمامية بدقة 8 ميغابكسل، ومع أربع كاميرات في الخلف بدقة 13 ميغابكسل للكاميرا الأساسية وبدقة 8 ميغابكسل للكاميرا الواسعة الزاوية وبدقة 2 ميغابكسل للكاميرا المسؤولة عن إستشعار معلومات العمق وبدقة 2 ميغابكسل للكاميرا الأحادية اللون. وبغض النظر عن الكاميرات، فهذا الهاتف يأتي كذلك مسبقًا مع نظام Android 10 ومع واجهة Realme UI.

الهاتف Realme C15 سيكون متوفرًا باللون الأزرق والفضي، وسيُكلف ما يُعادل 137 دولار أمريكي لنسخة 3GB/64GB، وما يُعادل 150 دولار أمريكي لنسخة 4GB/64GB.