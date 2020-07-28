هاتف غامض من شركة Xiaomi يُحطم المنافسين في إختبارات الأداء

فاطمة أيت طالب - دبي - تم اليوم رصد هاتف غامض من شركة Xiaomi يحمل الإسم الرمزي Xiaomi M2007J1SC يحقق 657 آلف نقطة على منصة إختبارات الأداء AnTuTu. لوضع ذلك في المنظور، فالهاتف Asus ROG Phone 3 الذي أعلنت عنه شركة Asus مؤخرًا مع تفعيل وضع X Mode وتشغيل مروحة التبريد حقق 621 آلف نقطة فقط.

ووفقًا لمصدر التسريب، فإن هاتف Xiaomi المعني هنا يستخدم المعالج Snapdragon 865 العادي، وليس المعالج +Snapdragon 865 الذي أعلنت عنه شركة كوالكوم مؤخرًا.

السؤال الذي يطرح نفسه حاليًا الآن هو ما هي هوية هذا الهاتف؟ بناءً على الإسم الرمزي Xiaomi M2007J1SC، فمن المرجح أن يكون هذا الهاتف عضوًا في سلسلة هواتف Xiaomi Mi 10 Series، وربما يكون Xiaomi Mi 10 Pro Plus الذي كان محورًا لبعض الشائعات. الرئيس التنفيذي لشركة Xiaomi، السيد Lei Jun كان قد شوق لمواصفات الهاتف الرائد المقبل للشركة، وقد يكون هذا هو الهاتف المعني هنا.

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أكد لنا قدومه مع مكبرات مزدوجة للصوت، ومع شاشة ذات معدل تحديث مرتفع، ومستشعر لبصمات الأصابع في الشاشة، ومنفذ السماعات 3.5mm، ومنفذ الأشعة تحت الحمراء، فضلا عن نظام للتبريد، وكاميرا مُقربة توفر تقريبًا هجينًا يبلغ ×30 أو أكثر، وبطارية بسعة 4500mAh. وعلاوة على ذلك، فقد أكد لنا كذلك قدومه مع محرك إهتزاز متقدم والشحن اللاسلكي.

من خلال دمج كل هذه المواصفات التقنية نحصل على Xiaomi Mi 10 Pro Plus الذي قد يكون أول هاتف Xiaomi مع شاشة بمعدل تحديث يبلغ 120Hz، ومعالج ثماني النوى من فئة Snapdragon 865، وكاميرا أساسية بدقة 108 ميغابكسل، فضلا عن بطارية بسعة 4500mAh تدعم الشحن اللاسلكي والشحن السلكي بقوة 120W. المصادر تُلمح إلى إمكانية وصول الهاتف في أوائل شهر أغسطس المقبل.