الـ Galaxy Watch 3 تظهر في فيديو فعلي قبيل الإعلان الرسمي

فاطمة أيت طالب - دبي -

كانت الساعة الذكية Galaxy Watch 3 محورًا للعديد من الشائعات في الأونة الأخيرة، وأصبحنا نعلم كل شيء عنها تقريبًا. من المتوقع أن يتم الإعلان رسميًا عن هذه الساعة الذكية لأول مرة في اليوم الخامس من شهر أغسطس المقبل إلى جانب Galaxy Note 20 Series و Galaxy Z Fold 2 و Galaxy Tab S7 Series. الآن، نحن هنا مع أول فيديو يتم فيه إجراء مراجعة سريعة لهذه الساعة الذكية التي لم يتم إطلاقها بعد، مما يعطينا نظرة تفصيلية على مظهرها ونظام التشغيل الخاص بها وميزاتها الرئيسية.

تأتي نسخة 41 ملمتر من الساعة الذكية Galaxy Watch 3 مُزودة بشاشة AMOLED بحجم 1.2 إنش، وبذاكرة داخلية بحجم 8GB، وبشكل مسبق مع نظام TizenOS 5.5. وتحتوي النسخة التي تظهر في هذا الفيديو بالذات على حزام أسود من الجلد على الرغم من أنه ستكون هناك خيارات أخرى على مستوى الأحزمة مصنوعة من المعدن والسيليكون أيضًا. يمكننا أيضًا رؤية الإطار القابل للدوران أثناء تنقل المستخدم في واجهة مستخدم نظام TizenOS.