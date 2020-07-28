شركة Audi تختبر سيارة كهربائية مُزودة بتكنولوجيا الشحن الثنائي الإتجاه

فاطمة أيت طالب - دبي - إحدى الأسباب التي كانت الدافع وراء إنشاء السيارات الكهربائية هي المساعدة في تقليل التأثير السلبي للوقود الذي تعمل به السيارات التقليدية على البيئة. من خلال دمج ذلك مع الألواح الشمسية التي يُمكن أن تولد الطاقة الكهربائية لشحن سياراتنا الكهربائية، فأنت تحصل على سيناريو واعد، ولكن شركة Audi الرائدة في مجال صناعة السيارات تريد الآن أن تخطو خطوة أخرى إلى الأمام مع الشحن الثنائي الإتجاه.

ما يعنيه هذا هو أن السيارات الكهربائية القادمة من شركة Audi في المستقبل ستملك القدرة على العمل كمصدر طاقة ثانوي من نوع ما. على سبيل المثال، إذا كان لديك منزل مجهز بألواح الطاقة الشمسية، فمن الممكن بعد ذلك تخزين الطاقة الزائدة التي تولدها ألواح الطاقة الشمسية هذه داخل حزمة بطارية السيارة والتي يمكن إستخدامها فيما بعد لتشغيل منزلك أو إستخدامها كمولد في حالة إنقطاع الطاقة.

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يمكن إستخدامها أيضًا كإمتداد لشبكة الطاقة عن طريق إمتصاص الطاقة الزائدة خلال فترات غير الذروة، ثم إطلاقها مرة أخرى إلى الشبكة من أجل إستخدامها خلال فترات الذروة. بعبارات أبسط، هذا يشبه نوعًا ما الشحن العكسي على الهواتف الذكية، حيث يمكن إستخدام بطارية هاتفك الذكي للمساعدة في شحن العناصر الصغيرة مثل سماعات الأذن اللاسلكية أو حتى هاتف ذكي آخر بدلاً من سحب طاقة إضافية من الشبكة.

ومع ذلك، فإن شركة Audi تختبر التكنولوجيا فقط مما يعني أننا لسنا متأكدين مما إذا كان سيتم تطبيق مثل هذا النظام أو متى سيتم تنفيذه على أرض الواقع. ومع ذلك، إنها فكرة أخرى مثيرة للإهتمام لا نمانع في رؤية المزيد منها في المستقبل.