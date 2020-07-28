الإعلان التشويقي الأحدث من سامسونج يكشف عن كافة الأجهزة القادمة

فاطمة أيت طالب - دبي -

في اليوم الخامس من شهر أغسطس المقبل ستقوم شركة سامسونج بإزاحة الستار رسميًا عن خمسة منتجات جديدة، والشركة الكورية الجنوبية تُؤكد ذلك من جديد في إعلانها التشويقي الأحدث الذي نشرته للتو في قناتها الرسمية على اليوتيوب.

بناءً على ما رأيناه وما سمعناه حتى الآن، فمن المتوقع أن تقوم شركة سامسونج في حدث 5 أغسطس بإزاحة الستار رسميًا عن سلسلة هواتف Galaxy Note 20 Series، وعن الهاتف القابل للطي Galaxy Z Fold 2، وعن تشكيلة Galaxy Tab S7 Series، فضلا عن الساعة الذكية Galaxy Watch 3 وسماعات الأذن اللاسلكية Galaxy Buds Live.

في حالة إذا قمت بإمعان النظر في الجزء الأخير من الفيديو التشويقي، فسوف تكتشفون أن المنتجات الخمسة المذكورة أعلاه هي نفسها التي تظهر في الفيديو التشويقي مما يؤكد نوعًا ما صحة التسريبات والشائعات التي وردتنا في الفترة الماضية.

وعلى ذكر ذلك، فبإمكانكم معرفة كافة التفاصيل التي حصلنا عليها حتى الآن حول Galaxy Note 20 Series في هذه المقالة المفصلة هنا و هنا، وكل شيء حصلنا عليه حتى الآن حول تشكيلة Galaxy Tab S7 Series في هذه المقالة المفصلة هنا، وكل شيء حصلنا عليه حتى الآن حول Galaxy Z Fold 2 في هذه المقالة المفصلة هنا. وبالنسبة لبقية المنتجات، فمن المرجح أن تظهر المزيد من التفاصيل بشأنها في الأيام القليلة المقبلة التي تسبق حدث الإعلان الرسمي.