- شريف الجنيدي
ذكرت وكالة "سبوتنيك" الروسية أن موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" قام بتعليق الحساب الخاص بدونالد ترامب جونيور، نجل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
وأفادت صحيفة "الجارديان" البريطانية بأن تويتر قرر تعليق حساب دونالد ترامب جونيور، بعدما نشر معلومات خاطئة عن فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).
ونقلت الصحيفة عن فريق الاتصالات في تويتر، في تغريدة له، إنه "لم يتم تعليق هذا الحساب بشكل دائم. حيث تطلب الأمر حذف التغريدة لأنها تنتهك قواعدنا (مشاركة معلومات خاطئة عن COVID-19)".
وأضاف الفريق أنه سيتم تعليق الحساب لمدة 12 ساعة.
وكان نجل الرئيس الأمريكي قد شارك متابعيه مقطع فيديو بدا أنه يظهر الأطباء وهو يناقشون فوائد عقار "هيدروكسي كلوروكين" في علاج مرضى فيروس كورونا المستجد.
كانت هذه تفاصيل خبر «تويتر» يعلّق حساب نجل دونالد ترامب بسبب الترويج لعلاج «زائف» لفيروس كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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