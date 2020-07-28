مؤسس “تسلا” يحذر من تفوق الذكاء الاصطناعي على البشر..حياتنا ستصبح غير مستقرة

وبحسب ما نشرته صحيفة “نيويورك تايمز”، قال ماسك إن الأدلة والتقديرات الحالية تشير إلى أن الذكاء الاصطناعي يمكن أن يتجاوز البشر بحلول عام 2025.

وتابع ماسك “يتجاهل الأشخاص شديدو الذكاء قدرات الذكاء الاصطناعي، والسبب في ذلك هو أن هؤلاء الأشخاص لا يعتقدون أن الكومبيوتر يمكن أن يكون ذكيا مثلهم. هذا الاعتقاد خاطئ للغاية”.

وأضاف “نحن في طريقنا نحو وضع تتجاوز فيه قدرات الذكاء الاصطناعي قدرات البشر، والإطار الزمني لذلك هو أقل من خمس سنوات من الآن”.

وأتم ماسك “هذا لا يعني أننا سنعيش في جحيم بسبب هذه التقنية، هذا يعني فقط أن حياتنا ستصبح غريبة وغير مستقرة”.

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يذكر أن إيلون ماسك أعرب من قبل عن قلقه من إمكانية استعانة المجرمين والإرهابيين بالذكاء الاصطناعي لتنفيذ عمليات إرهابية معقدة وموسعة.

ماسك الذي ولد في جنوب أفريقيا، مستثمر، مهندس ومخترع. مؤسس شركة سبيس إكس ورئيسها التنفيذي، والمصمم الأول فيها. المؤسس المساعد لمصانع تيسلا موتورز ومديرها التنفيذي والمهندس المنتج فيها. كما شارك بتأسيس شركة التداول النقدي الشهيرة باي بال، و رئيس مجلس إدارة شركه سولار سيتي. يطمح مسك إلى تجسيد فكرة نظام النقل فائق السرعة المسمى بالهايبرلوب.

ويعتبر الذكاء الاصطناعي هو سلوك وخصائص معينة تتسم بها البرامج الحاسوبية تجعلها تحاكي القدرات الذهنية البشرية وأنماط عملها. من أهم هذه الخاصيات القدرة على التعلم والاستنتاج ورد الفعل على أوضاع لم تبرمج في الآلة. إلا أنَّ هذا المصطلح جدلي نظراً لعدم توفر تعريف محدد للذكاء.

وهو فرع من علم الحاسوب. تُعرِّف الكثير من المؤلفات الذكاء الاصطناعي على أنه “دراسة وتصميم العملاء الأذكياء”، والعميل الذكي هو نظام يستوعب بيئته ويتخذ المواقف التي تزيد من فرصته في النجاح في تحقيق مهمته أو مهمة فريقه.