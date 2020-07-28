تكنولوجيا: كل ما نتوقع الإعلان عنه في مؤتمر سامسونج Galaxy Note 20 في 5 من أغسطس

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - ينطلق مؤتمر سامسونج في 5 من أغسطس لكشف النقاب عن سلسلة هواتف Galaxy Note 20، وهاتف الشركة القابل للطي Galaxy Z Fold 2، كما تقدم جيل جديد من الساعات الذكية مع أجهزة Galaxy Tab S7 اللوحية، وفي السطور القادمة نستعرض كل ما نتوقع الإعلان عنه في مؤتمر سامسونج القادم.

تقدم سامسونج في 5 من أغسطس الجيل الجديد من سلسلة هواتف Note لهذا العام، كما تكشف عن إصدار جديد من السماعات اللاسلكية بعنوان Galaxy Buds Live، مع ساعة Galaxy Watch 3 الذكية وأجهزة Galaxy Tab S7 اللوحية، مع هاتف Galaxy Z Fold 2 القابل للطي.

سلسلة هواتف GALAXY NOTE 20

تشير التوقعات حتى الآن إلى أن سامسونج في طريقها للإعلان عن اثنان من الإصدارات في سلسلة هواتف Note 20، حيث يأتي الإصدار الرئيسي Note 20 بشاشة مسطحة بحجم 6.7 إنش مع معدل تحديث 60Hz.، ودقة عرض 2400 في 1080 بيكسل، بينما يأتي الإصدار الأعلى Note 20 Ultra بشاشة منحنية بحجم 6.9 إنش، بدقة عرض 3200 في 1440 بيكسل.

ولقد أشارت بعض التقارير إلى أن سامسونج ستقدم أيضاً إصدار Note 20 Plus بحجم 6.87 إنش، ودقة عرض 2345 في 1084 بيكسل، إلا أن بعض التسريبات تشير إلى أن هذا الإصدار سينطلق بعنوان Note 20، أو Ultra.

وتقدم سامسونج هاتف Note 20 Ultra بإعدادات ثلاثية للكاميرة الخلفية مع مستشعر 3D ToF أو تركيز تلقائي بالليزر، لدعم تصوير portrait، والتركيز بآداء أسرع، كما كشف مقطع فيديو لهاتف Note 20 Ultra نشر عبر Jimmy Is Promo، عن تصميم هذا الإصدار المميز بكاميرة في ثقب يتوسط الشاشة بتصميم يحاكي Note 10.

كما يأتي هاتف Note 20 Ultra بحواف أقل سماكة من الإصدار السابق، مع تصميم بارز أكثر للكاميرة الخلفية، بينما جاءت تسريبات لهاتف Note 20 عبر WinFuture لتكشف عن تصميم بارز بنسبة أقل لوحدة الكاميرة الخلفية، مع شاشة مسطحة.

من جانب أخر يأتي هاتف Note 20 Ultra مع كاميرة periscope لدعم ميزة التكبير في الهاتف، بينما جاءت تسريبات حول هاتف Note 20 Plus عبر Ice Universe لتوضح أن هذا الإصدار يأتي بمستشعر رئيسي بدقة 108 ميجا بيكسل كما في هاتف S20 Ultra، بينما يدعم الهاتف تكبير رقمي حتى 50 مرة كبديل لتكبير رقمي 100 مرة المتوقع لهاتف S20 Ultra.

كما تنخفض دقة كاميرة التكبير في الهاتف من 48 ميجا بيكسل إلى 13 ميجا بيكسل، من جانب أخر يأتي هاتف Note 20 مع مستشعر بدقة 64 ميجا بيكسل يدعم تكبير بصري حتى 3 مرات وفقاً لتسريبات جاءت عبر WinFuture، مع تكبير رقمي حتى 30 مرة، كما يضم الهاتف مستشعر بدقة 12 ميجا بيكسل بزوايا عرض واسعة.

أيضاً كشف مقطع الفيديو الذي نشر على اليوتيوب عبر Jimmy is Promo عن أن قلم S الخاص بهاتفي Note 20 يأتي بنفس تصميم إصدار العام الماضي، إلا أن stylus هذا العام يدعم مهام أكثر، مع نمط “pointer” جديد، يدعم التحكم عند بعد في محتوى الشاشة، وتحريك المؤشر على الشاشة بإستخدام إيماءات القلم.

بينما يأتي قلم S الخاص بهاتف Note 20 Ultra بإستجابة سريعة 9 مللي ثانية، كما يأتي النموذج الخاص بهاتف Note 20 بإستجابة 26 مللي في الثانية.

ومن المتوقع أن يضم الهاتف رقاقة معالج Snapdragon 865 أو الإصدار الجديد Snapdragon 865 Plus في إصدار Note 20 Ultra، حيث يدعم كلاهما الإتصال بشبكات 5G عبر مودم X55 5G.

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أيضاً من المتوقع أن يدعم هاتف Note 20 Ultra معدل تحديث في الشاشة 120Hz، وهو نفس معدل التحديث المتوقع لهاتف Note 20 Plus، كما أشارت تسريبات أخرى إلى أن هذا الإصدار يضم شاشة LTPO التي تدعم ساعة ابل الذكية Series 5.

هاتف سامسونج القابل للطي Galaxy Z Fold 2

أيضاً من بين الإعلانات المتوقعه في مؤتمر سامسونج القادم هاتف الشركة القابل للطي Galaxy Z Fold 2، حيث أكد موقع SamMobile في تسريبات مؤخراً العنوان الذي ينطلق به هذا الإصدار.

ومن المتوقع أن يضم هاتف Galaxy Z Fold 2 شاشة بحجم أكبر عن الإصدار السابق Galaxy Fold، كما تشير التسريبات إلى أن الإصدار الجديد يأتي بثقب للكاميرة الأمامية في الشاشة الداخلية، أيضاً من المتوقع أن يدعم هذا الإصدار الإتصال بشبكات 5G.

أيضاً أشارت التسريبات إلى أن هاتف Galaxy Z Fold 2 يأتي بحجم 8 إنش في الشاشة، مع طبقة من زجاج مرن رقيق جداً، كما يضم الهاتف مستشعر رئيسي بدقة 108 ميجا بيكسل، ويدعم الهاتف رقاقة معالج Snapdragon 865.

ساعة سامسونج الذكية Galaxy Watch 3

رصدت ساعة Galaxy Watch 3 في مجموعة من التسريبات خلال الفترة الماضية، حيث تقدم سامسونج اثنان من الإصدارات من الساعة الذكية تختلف في الحجم حيث يأتي الإصدار الأول بحجم 45مم مع شاشة بحجم 1.4 إنش، بينما يأتي الإصدار الثاني بحجم 41مم مع حجم شاشة 1.2 إنش.

ولقد أكدت التسريبات المصورة التي جاءت حتى الآن على عودة الإطار القابل للتدوير في ساعة Galaxy Watch 3، كما تقدم سامسونج إصدارات LTE وWi-Fi من الساعة الذكية.

أيضاً تأتي الساعة الذكية بنظام Tizen مع مجموعة من المميزات الجديدة التي تشمل إيماءات تدعم إستقبال المكالمات عن طريق قبض اليد وفتحها، أو رفض المكالمات عن طريق إهتزاز اليد.

أيضاً يدعم الإطار القابل للتدوير تنفيذ بعض المهام والتنقل في واجهة الساعة الذكية بسلاسة، كما تدعم ساعة Galaxy Watch 3 تصوير لقطات الشاشة بسلاسة عبر الضغط المطول على الأزرار الجانبية.

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