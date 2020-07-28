تكنولوجيا: تسريبات تكشف عن هاتف Vivo X60s 5G بمعالج Snapdragon 765G

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت أحدث التسريبات التي نشرت اليوم عن هاتف Vivo X60s 5G القادم، الذي يأتي برقاقة معالج Snapdragon 765G، ويدعم تقنية الشحن السريع بقدرة 33W.

رصد إصدار جديد من هواتف vivo في قاعدة بيانات Geekbench بنموذج رقم V2006، ورقاقة معالج Snapdragon 765G، مع ذاكرة عشوائية 8 جيجا بايت رام، ونظام تشغيل Android 10.

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ولقد إعتمدت الشركة معايير البلوتوث أيضاً في هذا الإصدار الذي يأتي بعنوان vivo X60s 5G، كما يأتي الهاتف بشاحن 11V/3A بقدرة 33W.

وتعد هذه المواصفات هي نفس المواصفات التي قدمت في كلاً من هاتفي vivo X50، وvivo X50 Pro، بينما تشير بعض التوقعات إلى أن هاتف vivo X60s 5G هو الإصدار الخاص بالأسواق العالمية من هاتف vivo Z6 5G، لذا نترقب إعلان vivo الرسمي لتوضح تفاصيل أكثر حول هذا الإصدار والأسواق التي يتوفر فيها لاحقاً.

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