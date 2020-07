'إنستغرام' يستخدم الكاميرا الخلفية للآيفون من دون أذن صاحب الهاتف

من جهتهم صرح القائمون على تطبيق "إنستغرام"، بأن هذا مجرد خطأ في النظام حيث أن iOS 14 يظن أن التطبيق يستخدم الكاميرا في حين أنه لا يفعل ذلك.

وأكد القائمون على "إنستغرام" أن نسخة iOS 14 الحالية هي نسخة تجريبية ليست نهائية ولا يمكن الاعتماد عليها.



Casually browsing Instagram when suddenly the new iOS 14 camera/microphone indicator comes on. Then control panel ratted out the app behind it. This is going to change things. #iOS14 pic.twitter.com/EnTIRsqq3R