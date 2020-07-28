وأكد القائمون على "إنستغرام" أن نسخة iOS 14 الحالية هي نسخة تجريبية ليست نهائية ولا يمكن الاعتماد عليها.
— KevDoy (@KevDoy)
Casually browsing Instagram when suddenly the new iOS 14 camera/microphone indicator comes on. Then control panel ratted out the app behind it. This is going to change things. #iOS14 pic.twitter.com/EnTIRsqq3R— KevDoy (@KevDoy) July 17, 2020
وأضاف مسؤولو الموقع بأنهم لن ينتظروا تحديثات iOS وسيعملون على حل المشكلة من خلال التطبيق نفسه، لكن يمكنك أن تقوم بإلغاء صلاحية الوصول للكاميرا من التطبيق حتى يحدث ذلك إذا كنت تبحث عن أمان إضافي، بحسب ما نشر موقع theverge الأمريكي.
كانت هذه تفاصيل خبر 'إنستغرام' يستخدم الكاميرا الخلفية للآيفون من دون أذن صاحب الهاتف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.