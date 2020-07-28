علوم وتكنولوجيا

'إنستغرام' يستخدم الكاميرا الخلفية للآيفون من دون أذن صاحب الهاتف

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من جهتهم صرح القائمون على تطبيق "إنستغرام"، بأن هذا مجرد خطأ في النظام حيث أن iOS 14 يظن أن التطبيق يستخدم الكاميرا في حين أنه لا يفعل ذلك.

وأكد القائمون على "إنستغرام" أن نسخة iOS 14 الحالية هي نسخة تجريبية ليست نهائية ولا يمكن الاعتماد عليها.


— KevDoy (@KevDoy)

وأضاف مسؤولو الموقع بأنهم لن ينتظروا تحديثات iOS وسيعملون على حل المشكلة من خلال التطبيق نفسه، لكن يمكنك أن تقوم بإلغاء صلاحية الوصول للكاميرا من التطبيق حتى يحدث ذلك إذا كنت تبحث عن أمان إضافي، بحسب ما نشر موقع theverge الأمريكي.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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