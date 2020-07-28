شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: موظفو حملة بايدن الرئاسية مجبرون على حذف TikTok من هواتفهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

وفقا لما ذكره موقع "the verge"، بعض السياسيين قلقون بشكل خاص من TikTok لأن تطبيق مشاركة الفيديو مملوك لشركة الإنترنت الصينية Bytedance .

كما أن سياسة حملة بايدن، التي نشرتها بلومبرج لأول مرة، تعكس صدى المسؤولين الحكوميين الأمريكيين الآخرين، حيث حظرت وزارات الولايات المتحدة والأمن الداخلي والجيش الأمريكي والبحرية الأمريكية بالفعل TikTok على الأجهزة التي أصدرتها الحكومة، وحذرت اللجان الوطنية الديمقراطية والجمهوري من استخدام التطبيق.

قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو في 6 يوليو الماضى، إن البيت الأبيض يفكر في حظر تطبيق وسائل التواصل الاجتماعي.

كما أنه في 15 يوليو، قال رئيس موظفي الرئيس دونالد ترامب، مارك ميدوز، إن القيود المفروضة على التطبيق قد تأتي في أسابيع وليس شهور.

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لا يقتصر الشك في تجسس TikTok على حكومة الولايات المتحدة، بل حظرت الهند TikTok أيضا وعدد من التطبيقات الأخرى الموجودة في الصين، بما في ذلك WeChat في 29 يونيو.

ومنعت Wells Fargo الموظفين من استخدام TikTok على هواتف الشركة، وأرسلت أمازون رسالة بريد إلكتروني تطلب من الموظفين إزالة TikTok من هواتفهم في 10 يوليو ثم في وقت لاحق من ذلك اليوم، قال أن البريد الإلكتروني تم إرساله "عن طريق الخطأ".

على الرغم من الحظر، ليس من الواضح أن TikTok يجمع البيانات بطريقة مختلفة عن تطبيقات الوسائط الاجتماعية الأخرى.

قال متحدث باسم الشركة لـ The Verge في 13 يوليو الماضى، "لم نقدم أبدًا بيانات المستخدم إلى الحكومة الصينية، ولن نفعل ذلك إذا طُلب منا."