شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: فيس بوك: البوستات الأكثر حصولا على "لايكات" ليست الأكثر رواجا وانتشارا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - إذا كنت تعتقد أن منشورات فيس بوك التى تحصل على علامات إعجاب "لايك" كثيرة هي الأكثر مشاهدة من قبل المستخدمين على المنصة، فأنت مخطئ، فوفقًا لأحد كبار المسئولين التنفيذيين فى الشركة، فإن المنشورات التى تحصل على أكبر قدر من التفاعل يشاهدها فى الواقع نسبة صغيرة من المستخدمين.

وبحسب موقع timesnownews الأمريكى، فوفقًا لرئيس قسم الأخبار فى فيس بوك "John Hegeman " فلا تتوفر البيانات الحقيقية عن مدى الوصول الفعلى إلا مع الشبكة الاجتماعية وتستكشف طرقًا لدمجها في أدواتها المتاحة للجمهور.

وقال Hegeman "في حين أن بعض منشورات الروابط تحصل على الكثير من التفاعلات أو الإعجابات أو التعليقات، فإن هذا المحتوى يمثل نسبة ضئيلة جدًا مما يراه معظم الناس على فيس بوك، ولا تمثل الأخبار الواردة من هذه الصفحات أكثر القصص الإخبارية مشاهدة على فيس بوك"، وذلك في رده على كاتب العمود في صحيفة نيويورك تايمز كيفين روز عبر تغريدة.

وقد شارك "روز" هذا الأسبوع البيانات من منصة اكتشاف المحتوى والمراقبة الاجتماعية CrowdTangle مع مستخدميه، مما يعرض مشاركات روابط فيس بوك الأفضل أداءً بواسطة الصفحات الأمريكية، ليتدخل "هيجمان" قائلاً إن البيانات لا تمثل ما يراه معظم الناس على فيس بوك.

Advertisements

وشرح "هيجمان" قائلا:"يحسب CrowdTangle التفاعلات، وليس مرات الظهور، وهو عدد من الأشخاص الذين يشاهدون المشاركات، حيث تشهد الصفحات في هذه القوائم تفاعلًا كبيرًا لأن المتابعين، أو أولئك الذين يتفاعلون مع المنشورات، متحمسون، ولكن لا ينبغي الخلط بينه وبين الأكثر شيوعًا".

وقال المسئول التنفيذي في فيس بوك إن الطريقة الأكثر دقة لمعرفة ما هو أكثر شعبية هي النظر إلى الروابط الأكثر انتشارًا "الانطباعات" في الولايات المتحدة، وأبلغ قائلاً: "هذه البيانات متاحة حاليًا داخليًا فقط ونحن نستكشف طرقًا لدمجها في أدواتنا المتاحة للجمهور"، ولدعم وجهة نظره، شارك هيجمان أيضًا بعض البيانات حول مصادر موثوقة حول معلومات COVID مثل اليونيسف التي تحصل على المزيد من التضخيم بواسطة فيس بوك وتصل إلى جمهور أكبر.