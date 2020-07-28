شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: وكالة الفضاء الروسية تطلق أول تطبيق رسمى لهواتف أندرويد وIOS والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت مؤسسة "روس كوسموس" الفضائية الروسية عن إطلاق أول تطبيق رسمى خاص بها، يعمل مع الهواتف والأجهزة الذكية المزودة بنظامىAndroid وiOS، وحول هذه الخطوة قالت المؤسسة فى بيان على موقعها الرسمى: "الآن لن يفوت قراءنا أهم المعلومات وفيديوهات البث المباشر لعمليات الإطلاق الفضائية، وكذلك المؤتمرات والأحداث الأخرى المتعلقة بشؤون الفضاء".

ويمكن لمستخدمى التطبيق الجديد تبعا للمؤسسة أن يتعرفوا عن طريقه على أحدث أخبار "روس كوسموس" وأخبار الشركات والمؤسسات التابعة لها، وكذلك الاطلاع على صور المطارات الفضائية وصور الأرض المميزة الملتقطة من الأقمار الصناعية، والحصول على صور رواد المحطة الفضائية الدولية، ويحوى التطبيق أيضا اختبارات أولية تساعد على الترشح للانضمام إلى صفوف رواد الفضاء، حسب روسيا اليوم.

وتبعا لمؤسسى التطبيق فإن تطبيقهم الجديد سيعمل على الهواتف المزودة بأنظمة Android - 5.0 وأنظمة Android الأحدث، وكذلك على الأجهزة المزودة بأنظمة iOS - 11.0 ونسخ iOS الأحدث.

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ويمكن الحصول على هذا التطبيق حاليا عن طريق موقع roscosmos.ru التابع لـ "روس كوسموس، أو عبر متجرى Google Play وApp Store الإلكترونيين.

جدير بالذكر أعلن دميترى روجوزين، المدير العام لمؤسسة "روس كوسموس" أن العمل مستمر لابتكار محرك فضائى نووى لإرسال مركبات فضائية ثقيلة إلى الفضاء البعيد، وأشار روجوزين فى حديث لصحيفة "كومسمولسكايا برافدا"، إلى أنه لا يمكن الطيران إلى الكواكب البعيدة باستخدام المحركات التقليدية التى تعمل بوقود الأكسجين- الكيروسين، أو الهيدروجين.

وقال: "فقط هذا النوع من المحركات القوية، يسمح بتشغيل المحرك الأيونى ، ما يسمح للمركبات الفضائية بالوصول إلى كواكب المنظومة الشمسية ، ومستقبلا إلى خارج حدودها". وأضاف، هذا هو طريق تطوير الطاقة النووية الفضائية.