تكنولوجيا: شاومي تسجل براءة إختراع في تصميم هاتف بسماعة لاسلكية مدمجة

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كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - سجلت شركة شاومي براءة إختراع جديدة في تصميم الهواتف الذكية، حيث يتميز الهاتف بتصميم يضم سماعة لاسلكية مدمجة في الجزء العلوي من الهاتف.
يتميز الهاتف الذي يظهر في براءة الإختراع بفتحات في الجزء العلوي من إطار الهاتف، والذي يدعم تخزين سماعات لاسلكية على أن يتم شحن السماعات بشكل مستمر داخل فتحات الإطار العلوي من الهاتف.
تعمل شركة شاومي على تطوير تصميم السماعات اللاسلكية للإستغناء لاحقاً عن حافظة الشحن اللاسلكية، لتقدم تجربة أفضل للمستخدم للوصول إلى السماعة اللاسلكية بشكل سريع ومباشرة عبر الهاتف الذكي.
وتتميز سماعة شاومي اللاسلكية المدمجة في الهاتف بتصميم قابل للتدوير للتخزين داخل فتحات في الإطار العلوي من الهاتف، كما تدعم السماعات اللاسلكية تقنية البلوتوث، وتأتي بنظام إلغاء الضوضاء.
من جانب أخر يظهر الهاتف بتصميم الكاميرة الأمامية المدمجة أسفل الشاشة، لدعم الهاتف بتصميم بكامل الشاشة، ولقد تقدمت شاومي لتسجيل براءة الإختراع في 19 من يناير من هذا العام، إلا أن هذا التصميم مازال في مراحله الأولى، لذا لا يمكن التأكيد على إنتقال هذا النموذج لمرحلة التنفيذ قريباً.
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