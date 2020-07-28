تكنولوجيا: مقطع فيديو يستعرض تصميم ومميزات ساعة سامسونج الذكية Galaxy Watch 3

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - رصدت ساعة Galaxy Watch 3 الذكية في مقطع فيديو نشر مؤخراً على شبكة الإنترنت، والذي أوضح تصميم ومميزات الساعة الذكية قبل الإعلان الرسمي.

شغلت ساعة Galaxy Watch 3 المرتقبة من سامسونج العديد من التسريبات خلال الفترة الماضية، حيث إستعرضت التسريبات السابقة الوظائف الجديدة في ساعة سامسونج الذكية وواجهة المستخدم، مع المهام الجديدة للإيماءات في شاشة الساعة الذكية.

وتقدم سامسونج ساعة Galaxy Watch 3 الذكية في حدث الشركة المقرر عقده في يوم 5 من أغسطس، والذي تكشف فيه أيضاً عن سلسلة Note20، وهاتف Galaxy Z Fold 2 القابل للطي مع أجهزة Galaxy Tab S7 اللوحية.

Advertisements

ويستعرض مقطع الفيديو اليوم تصميم ساعة Galaxy Watch 3 الذكية بشكل واضح، مع مهام الأزرار والإطار القابل للتدوير، إلى جانب تفاصيل عن برمجيات الساعة الذكية.

أيضاً من المقرر أن تأتي ساعة Galaxy Watch 3 الذكية بحجم 41 مم، مع شاشة AMOLED بحجم 1.2 إنش، كما تدعم سعة تخزين 8 جيجا بايت، وتدعم واجهة Tizen OS 5.5.

كما يظهر النموذج في مقطع الفيديو بسوارة جلدية على أن تتوفر الساعة الذكية بتصميم معدني مع إختيار أخر من السيلكون، كما يكشف مقطع الفيديو عن مهام الإطار القابل للتدوير في التنقل في واجهة Tizen.

المصدر

اعلان





