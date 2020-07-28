الهاتف Galaxy S21 Ultra سيصل مع المعالج Exynos 1000، وفقًا لتقرير جديد

فاطمة أيت طالب - دبي - من المتوقع أن يظهر المعالج Snapdragon 875 من كوالكوم لأول مرة في الربع الرابع من العام 2020، وسيكون متوفرًا تجاريًا في الربع الأول من العام 2021. واليوم، يفيد موقع Wccftech أن الهاتف Galaxy S21 Ultra قد يكون الهاتف الوحيد الذي سيستخدم المعالج Exynos 1000، لأن الهاتف Galaxy S21 العادي سيستمر في إستخدام Exynos 991 أو Exynos 992.

المعالج Snapdragon 875 سيستند على تكنولوجيا التصنيع 5 نانومتر، وسيكون المعالج Exynos 1000 نفسه مبنيًا على تكنولوجيا التصنيع 5 نانومتر أيضًا علمًا أنه سيصل لمرحلة الإنتاج الضخم والإستخدام التجاري خلال نفس الفترة.

الشيء المثير للإهتمام هو أن المعالج Exynos 1000 سيظهر لأول مرة في الهاتف Galaxy S21 Ultra، وسيضم معالج الرسوميات من شركة AMD مع الأداء المتوقع، ومن ناحية أخرى، سيأتي المعالجين Exynos 991 و Exynos 992 من دون معالج الرسوميات التابع لشركة AMD.

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المصدر أوضح كذلك أن شركة سامسونج قد فكرت في إستخدام المعالج Exynos 990 ولكنها لم تستطع جعله يواكب Snapdragon 865، وستتجنب بذلك إستخدامه في هواتفها الرائدة للعام 2021. وتجدر الإشارة إلى أن Snapdragon 875 يُعتبر أكثر تكلفة أيضًا، مما يُجبر سامسونج على البحث عن بديل.

ووفقا لتقرير من موقع SamMobile، فإن شركة سامسونج تعمل على ثلاث طرازات هي SM-G991 و SM-G996 و SM-G998. إذا حافظت سامسونج على نظام التسمية، فيجب إطلاق هذه الأجهزة تحت الأسماء Galaxy S21 و +Galaxy S21 و Galaxy S21 Ultra.